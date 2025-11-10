সম্পর্কের টানাপোড়েনে আটকে থাকা দুই বাবার জীবন, ‘প্রজাপতি ২’ বলবে কোন ভালোবাসার গল্প?
২০২২ সালে এক বাবা ছেলের গল্প নিয়ে এসেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী এবং দেব। প্রজাপতি মুক্তির পরেই দর্শকদের আবেদন ছিল এমন জুটি আবার যেন আসুক ছবির পর্দায়। দর্শকদের আবেদন মেনেই এই বছরের বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে প্রজাপতি ২।
ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তী এবং দেব ছাড়া অভিনয় করবেন ইধিকা পাল, অপরাজিতা আঢ্য, কাঞ্চন মল্লিক, খরাজ মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং ছোট্ট অনুমেঘা। প্রথম ছবির থেকে এই ছবির গল্প ঠিক কথাটা আলাদা তা নিয়ে প্রথম থেকেই কৌতুহল ছিল দর্শকদের। অবশেষে মুক্তি পেল ছবির টিজার।
টিজার দেখে মোটামুটি স্পষ্ট এই ছবিতে আবারও ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর মিঠুন চক্রবর্তী। কিন্তু এবারের বিষয়টা কিছুটা অন্য। ছেলে কিন্তু এখন এক মেয়ের বাবা, তাই ছেলেকে রাজি করানোটা আরও বেশি কঠিন। কিন্তু বিয়ে না করেই মেয়ের বাবা হয়ে গেলেন দেব? স্ত্রী কোথায়? জীবিত না মৃত? প্রশ্ন ধরে রাখলেন পরিচালক।
তবে এই ছবির বেশিরভাগ দৃশ্য লন্ডনে দেখানো হয়েছে তাই বোঝাই যাচ্ছে দেব মেয়েকে নিয়ে লন্ডনেই থাকেন। ছেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য লন্ডনে পাড়ি দেন মিঠুন। ছবির বিষয়বস্তু ছেলের বিয়ে হলেও এর মধ্যে চলতে থাকে দুই বাবার মান অভিমান।
একদিকে সন্তান, অন্যদিকে বাবা এবং সব থেকে বড় কথা কাজের সমস্যা সবকিছু নিয়েই জীবনে বড় লড়াইয়ের সামনে এসে দাঁড়ান দেব। টিজারের একটি অংশে শুনতে পাওয়া যায়, দেব মিঠুনকে কোনও এক সত্যির কথা জানান, যা শুনে মিঠুন চমকে যান। ছেলে কোন সত্যির কথা জানায় বাবাকে?
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গোড়ার দিকে লন্ডনে সপরিবারে উড়ে গিয়েছিলেন দেব। কাজের ফাঁকে বাবা মাকে নিয়ে ঘুরেছিলেন গোটা লন্ডন। প্রতিবছরের মতোই এই বছরেও জন্মদিনের দিন দর্শকদের একটি নতুন ছবি উপহার দেবেন দেব। বড় পর্দায় বাবা-ছেলের এই গল্প মানুষকে কতটা আকৃষ্ট করতে পারবে, সেটার জন্য আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।
