কমেডির আড়ালে লুকিয়ে বাবা ছেলের আবেগের গল্প, সঙ্গে থাকবে মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন ছোঁয়ার কাহিনি

    কমেডির আড়ালে লুকিয়ে বাবা ছেলের আবেগের গল্প, সঙ্গে থাকবে মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন ছোঁয়ার কাহিনি

    প্রজাপতি ছবিতে বাবা এবং ছেলের যে কেমিস্ট্রি দেখতে পেয়েছিলেন দর্শকরা ঠিক সেই কেমিস্ট্রি প্রজাপতির ২ ছবিতেও দেখবেন তাঁরা। আগামী বড়দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে দেব ও মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত প্রজাপতি ২, যেখানে আবার দুই মহারথীর অনবদ্য কেমিস্ট্রি দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন সকলে।

    Published on: Dec 22, 2025 4:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ‘প্রজাপতি’ ছবিতে বাবা এবং ছেলের যে কেমিস্ট্রি দেখতে পেয়েছিলেন দর্শকরা ঠিক সেই কেমিস্ট্রি ‘প্রজাপতি ২’ ছবিতেও দেখবেন তাঁরা। আগামী বড়দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে দেব ও মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত ‘প্রজাপতি ২’, যেখানে আবার দুই মহারথীর অনবদ্য কেমিস্ট্রি দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন সকলে।

    এরমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ‘প্রজাপতি ২’ ছবির ট্রেলার। ট্রেলারের প্রথম কয়েক সেকেন্ড দেখলে হয়তো আপনার মনে হবে এই ছবিতেও পুরোপুরি কমেডি দেখতে পাবেন আপনি কিন্তু ট্রেলার যত এগোবে তত বোঝা যাবে ‘প্রজাপতি ২’ একদম অন্যরকম একটা গল্প নিয়ে তৈরি।

    আরও পড়ুন: 'ছেলে যখন ঘুম থেকে উঠে...', বাবা-মা বা ঈশ্বরকে নয় শুভশ্রী ভয় পান শুধু ইউভানকে!

    এই গল্পে যেমন রয়েছে বাবা ছেলের মধ্যে তৈরি হওয়া আবেগ, তেমন রয়েছে ভুল বোঝাবুঝি এবং দূরত্বের গল্প। এই গল্পে সবাই নিজের নিজের জায়গায় ভীষণভাবে সঠিক। একদিকে যেমন ছেলে, বাবার থেকে লুকিয়ে যায় তার জীবনে হয়ে যাওয়া সমস্ত কষ্টকে তেমন অন্যদিকে বাবা ছেলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছেলের থেকে লুকিয়ে বসতবাড়ি বিক্রি করে চলে আসেন লন্ডনে।

    প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন একমাত্র মেয়েকে নিয়ে দেব লন্ডনে একাই লড়াই করে চলেছেন নিজের জীবনের সঙ্গে ঠিক তখনই রেস্টুরেন্টে কর্মরতা জ্যোতির্ময়ী চরিত্রটি দেবের চরিত্রের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু দেব রাজি নয় বিয়ের জন্য। এদিকে ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে বাবা। এইভাবে মোটামুটি গল্প এগোতে থাকে।

    আরও পড়ুন: দুষ্কৃতীদের নিগ্রহের শিকার মিঠি, মেয়েকে নিয়ে কোন অজানা আশঙ্কায় কমলিনী?

    কিন্তু এই সিনেমার অন্যতম চমক হলেন অনির্বাণ চক্রবর্তী যিনি প্রধান সিনেমার পর আবার এই ছবিতেও দেবের বিপরীতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন। অনির্বাণের হস্তক্ষেপেই দেবের চাকরি চলে যায় কিন্তু ঠিক সেই সময় বাবার দায়িত্ব পালন করেন মিঠুন। বাবা এবং ছেলের এই সম্পর্কের মিশ্রণে তৈরি নতুন রেসিপি দেখতে হলে আপনাকে ২৫ ডিসেম্বর অবশ্যই দেখতে হবে ‘প্রজাপতি ২’।

