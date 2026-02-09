Edit Profile
    দীপিকার পর ‘স্পিরিট’ ছাড়লেন প্রকাশ রাজ? 'আমি এখনও সিনেমার...', যা বললেন অভিনেতা

    সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত স্পিরিট ছবি নিয়ে প্রথম থেকেই জল্পনা কল্পনা তুঙ্গে। গত বছর যারা গিয়েছিল দীপিকা পাড়ুকোন ছবি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন শুধুমাত্র কিছু শর্ত পরিচালক না মানার জন্য। তারপর জানা যায় দীপিকার পরিবর্তে ছবিতে অভিনয় করবেন তৃপ্তি দিমরি।

    Published on: Feb 09, 2026 3:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত ‘স্পিরিট’ ছবি নিয়ে প্রথম থেকেই জল্পনা কল্পনা তুঙ্গে। গত বছর যারা গিয়েছিল দীপিকা পাড়ুকোন ছবি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন শুধুমাত্র কিছু শর্ত পরিচালক না মানার জন্য। তারপর জানা যায় দীপিকার পরিবর্তে ছবিতে অভিনয় করবেন তৃপ্তি দিমরি।

    দীপিকার পর স্পিরিট ছাড়লেন প্রকাশ রাজ?
    দীপিকার পর স্পিরিট ছাড়লেন প্রকাশ রাজ?

    দীপিকার ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার খবর শুনে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছিল নেটপাড়া জুড়ে। অনেকেই দীপিকার ৮ ঘন্টা শিফট বিষয় নিয়ে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। এবার দীপিকার পর প্রকাশ রাজের ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা প্রকাশ্যে আসে।

    একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গিয়েছিল, প্রকাশ রাজ ছবি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। পরিচালকের সঙ্গে চিত্রনাট্য নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্দিষ্ট কিছু দৃশ্যের শুটিং হয়ে গিয়েছে তাই ছবির মুক্তির সময়ও নাকি পিছিয়ে দেওয়া হবে।

    প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রকাশ রাজের কিছু আচরণ নির্মাতাদের পছন্দ হয়নি যার ফলে সমস্যা তৈরি হয়। একটি দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে নাকি চরম মতবিরোধ তৈরি হয় যার ফলে প্রকাশের রাজকে ছবি থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পরিচালক।

    এবার এই বিষয় নিয়ে সরাসরি মুখ খুললেন প্রকাশ রাজ নিজেই। হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এগুলো সবই অর্থহীন জল্পনা কল্পনা। আমি এই বিষয় নিয়ে কিছুই জানি না। আমি এখনও এই ছবির একজন অংশ।

    অ্যানিমেল ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর এই সিনেমাটি তৈরিতে মন দিয়েছেন পরিচালক। ছবিতে ভূমিকায় অভিনয় করবেন প্রভাস। গত বছরের ডিসেম্বরে ছবির প্রথম লুক প্রকাশ্যে এসেছিল। অভিনয় করতে দেখা যাবে বিবেক ওবেরয়কেও।

