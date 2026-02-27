তালিকায় নেই নাম, দীপিকার পর সন্দীপের ‘স্পিরিট’ থেকে বাদ প্রকাশ রাজ

তালিকায় নেই নাম, দীপিকার পর সন্দীপের ‘স্পিরিট’ থেকে বাদ প্রকাশ রাজ
প্রভাস অভিনীত, সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার পরিচালনায় 'স্পিরিট' ছবিতে একসময় প্রকাশ রাজের নাম ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি নতুন পোস্টারে তার অনুপস্থিতি নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।
শুক্রবার, সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার আসন্ন ছবি ‘স্পিরিট’-এর একটি নতুন চরিত্রের পোস্টার উন্মোচন করা হয়েছে, যেখানে ছবিতে বিবেক ওবেরয়ের প্রথম ঝলক দেখানো হয়েছে । এরপর প্রযোজনা সংস্থা থেকে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট প্রকাশিত হয়, যেখানে ছবির সমস্ত অভিনেতা, পরিচালক এবং টেকনিশিয়ানদের নাম উল্লেখ করা হয়।
তবে তালিকায় উল্লেখযোগ্যভাবে একজনের নাম অনুপস্থিত ছিল, যিনি হলেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ । জানা গিয়েছে, অভিনেতা আর ছবিটির অংশ নন। গত বছর স্পিরিটের অংশ হিসেবে প্রকাশ রাজকে ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে, এই মাসের শুরুতে, একটি OTTPlay প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে পরিচালকের সাথে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের পর, প্রকাশ রাজ ছবিটি থেকে সরে এসেছিলেন।
প্রতিবেদন অনুসারে, সমস্যাটি ছিল স্ক্রিপ্ট এবং একটি দৃশ্যের শুটিং কীভাবে করা হচ্ছে তা নিয়ে। তবে, প্রকাশ রাজ পরে তার টুইটারে প্রতিবেদনের সমালোচনা করেন। তিনি জানান এমন কিছুই হয়নি। পুরোটাই গুজব।
কিন্তু 'স্পিরিট' ছবির নতুন কাস্ট এবং ক্রু সদস্যদের তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়ার পর, আবারও জল্পনা শুরু হয়েছে। একটি সূত্র এখন এইচটি-কে নিশ্চিত করেছে যে প্রকাশ রাজ আর 'স্পিরিট'-এর অংশ নন। তবে ছবিতে কে অভিনয় করবেন, জানা যায়নি।
স্পিরিট ছবির বিবেক ওবেরয়ের প্রথম লুক
এদিকে, শুক্রবার, টি-সিরিজ এবং সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা, স্পিরিট থেকে বিবেক ওবেরয়ের প্রথম লুক শেয়ার করেছেন। এটি ছবিটির দ্বিতীয় ভিজ্যুয়াল যা প্রকাশিত হয়েছে, প্রভাস এবং তৃপ্তি ডিম্রি অভিনীত প্রথম লুকের পরে এবং ২০২৫ সালের নববর্ষের প্রাক্কালে শেয়ার করা হয়েছিল। বিবেক ওবেরয়ের পোস্টারে ঐশ্বরিয়া দেশাইকেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যিনি এই সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করবেন।
‘স্পিরিট’-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রভাস এবং তৃপ্তি ডিম্রি। অ্যানিমেল সিনেমার পর সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গার এই প্যান-ইন্ডিয়া সিনেমাটি প্রথম এবং এক দশক পর তেলেগু সিনেমায় চলচ্চিত্র নির্মাতার প্রত্যাবর্তন। তার শেষ তেলেগু সিনেমাটি ছিল ২০১৭ সালের হিট অর্জুন রেড্ডি। বঙ্গা হিন্দি সিনেমায় পা রাখেন কবির সিং-এর রিমেক দিয়ে, তারপর তার সবচেয়ে বড় হিট সিনেমা, রণবীর কাপুর অভিনীত অ্যানিমেল। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৯১৫ কোটি আয় করে।
এই সিনেমাটিকে একটি বৃহৎ পরিসরে 'প্যান-ওয়ার্ল্ড এন্টারটেইনার' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে স্পিরিট ৮টি ভাষায় মুক্তি পেতে চলেছে। টি-সিরিজের ব্যানারে ভূষণ কুমার প্রযোজিত, এটি ৫ মার্চ, ২০২৭ তারিখে পর্দায় আসবে।