    নাস্তিক হয়েও ধর্মীয় রীতি মেনে মায়ের শেষ কাজ! প্রশ্ন উঠতেই কড়া জবাব দিলেন প্রকাশ

    অভিনেতা প্রকাশ রাজের মা সুবর্ণলতা সম্প্রতি ৮৬ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় মারা যান। একজন ট্রোল তার মায়ের শেষকৃত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তিনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তা এখানে দেখুন।

    Apr 2, 2026, 17:48:13 IST
    By Swati Das Banerjee
    খুব সম্প্রতি ৮৬ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় মারা গিয়েছেন অভিনেতা প্রকাশ রাজের মা সুবর্ণলতা। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী খ্রিস্টান রীতিতে মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন তিনি। একজন ট্রোল তাঁর নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও মায়ের ধর্মীয় রীতিতে শেষকৃত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলায়, অভিনেতা কড়া জবাব দিয়েছেন।

    একজন ট্রোলার প্রকাশ রাজের একটি ২০২৫ সালের সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো The Lallantop-এ পোস্ট করেন, যেখানে তাঁর মায়ের শেষকৃত্যের ফুটেজও যুক্ত করা হয়। ভিডিওটিতে প্রকাশকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমার সময় নেই। কারণ ভগবান আছে, বিশ্বাস করার জন্য বিশ্বাসই যথেষ্ট। আমি এই পৃথিবীতে বাস করি, আমি কেবল মানুষের জন্য, আমার সহমানদের জন্য বাস করি।’

    ভিডিয়োটি পোস্ট করে, X (পূর্বে টুইটার) ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘প্রকাশ রাজ নিজেকে নাস্তিক বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তবুও তিনি খ্রিস্টান ঐতিহ্য অনুসরণ করে তাঁর মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।’

    এর জবাবে অভিনেতা লিখেছেন, ‘হ্যাঁ। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না..কিন্তু আমার মা তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁকে সমাধিস্থ করার অধিকার অস্বীকার করার কে আমি? এটাই হল মৌলিক সম্মান যা আমরা একে অপরকে দিই। তোমরা কি এটা বুঝবে #justasking।’

    ওই সাক্ষাৎকারে, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর কোনও ধর্মে বিশ্বাস আছে কিনা, যেহেতু তাঁর মা খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণ করেন এবং তাঁর স্ত্রী, কোরিওগ্রাফার পনি ভার্মা, হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেও, তাঁর স্ত্রী বা মাকে তা করতে নিষেধ করার অধিকার তাঁর নেই। অভিনেতা আরও বলেছিলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে হোমের (যজ্ঞ) জন্য বসেন এবং যদি তাঁর মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তিনি মায়ের সাথে চার্চে যান।

    প্রকাশ আরও বলেছিলেন যে যতক্ষণ তারা কারও ক্ষতি করছে না, ততক্ষণ তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন না। মায়ের মৃত্যু নিয়ে প্রকাশ রাজ মঙ্গলবার, প্রকাশ তাঁর X অ্যাকাউন্টে তাঁর মা সুবর্ণলতার একটি পুরানো ছবি পোস্ট করেন। এটি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আপনাদের সহানুভূতি এবং চিন্তাশীল শব্দের জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ। এই শোকের মুহূর্তে এটি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য অনেক অর্থ বহন করে। সবকিছু জন্য ধন্যবাদ মা.. ভালোবাসি.. তোমাকে মিস করব।’ অভিনেতা এর আগেও তাঁর মায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন, যার মধ্যে একটি ব্রেন সিস্ট নিয়ে ছিল যার জন্য অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়েছিল এবং স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল।

    প্রকাশকে শেষবার হিন্দি রোমান্টিক ড্রামা তেরে ইশক মে-তে (Tere Ishk Mein) ধনুশ এবং কৃতি স্যাননের সাথে দেখা গিয়েছিল। তিনি শীঘ্রই এইচ বিনোথ এবং বিজয়ের জন নায়ক (Jana Nayagan)-এ অভিনয় করবেন। এছাড়া আগামী দিনে তাঁকে দেখা যাবে G2, ডাকাত (Dacoit), এবং বারাণসী (Varanasi)-এর মতো সিনেমায়।

