চুপিসাড়ে পাহাড়ে গিয়ে বিয়ে, নায়িকা বউকে ‘না জানিয়েই’ ডিভোর্স ঘোষণা টলি-নায়কের, বড় বিতর্ক টলিপাড়ায়

টলিপাড়ায় বিয়ে ভাঙার খবর নতুন কিছু নয়। তবে স্ত্রী জানেন না স্বামী ডিভোর্স নিয়ে সংবাদাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন ঘটনা হয়তো খুব কমই ঘটে থাকে। শনিবার সকাল থেকেই টলিউড তোলপাড়। কারণ খবর বিয়ে ভাঙতে চলেছেন প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঙ্কিতা চক্রবর্তী।
প্রায় বছর দশেকের প্রেম ও বন্ধুত্ব। এরপর ২০২২ সালে দুজনে গোপনেই বিয়েটা করে নেন। টলিপাড়ার কতিপয় বন্ধুবান্ধব এবং স্বজনদের নিয়ে সিকিমের পাহাড়কে সাক্ষী রেখে চার হাত এক হয়েছিল। তবে ৩ বছর পেরোতে না পেরোতেই তাতে ধরল ভাঙন। অঙ্কিত সংবাদমাধ্যমকে জানান, বর্তমানে তিনি ও অঙ্কিতা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সম্পর্কটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন না। আপাতত বন্ধুত্বটাই বজায় রাখতে চাইছেন তাঁরা।
এদিকে আবার অঙ্কিতার গলায় উল্টো সুর। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, প্রান্তিক তাঁকে না জানিয়েই সংবাদমাধ্যমের সামনে ডিভোর্সের ঘোষণা করেছেন। ওয়ালকে অভিনেত্রী জানান, ‘প্রান্তিক যে বিয়ে ভাঙার কথা বলছে, তা একেবারেই আমাকে না জানিয়ে। তাই ও কী বলছে, কেন বলছে তা নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। আমার ব্যক্তিগত জীবন আমি ব্যক্তিগত রাখা পছন্দ করি, তাই করব।’
এদিকে টলিপাড়ার কানাঘুষো প্রান্তিক নাকি নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। আপাতত লম্বা সময় ধরে মুম্বইতে কাজ করছেন অঙ্কিতা। অভিনেতার দাবি, মায়ের ব্রেন স্ট্রোকের পর থেকে তিনি মাকে নিয়েই ব্যস্ত। দুজনের দুই শহরে থাকার কারণে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব এসেছে।
অঙ্কিতা চক্রবর্তী বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ। বাংলা ছবির পাশাপাশি তিনি হিন্দি ধারাবাহিকেও কাজ করছেন। অন্যদিকে, প্রান্তিকও টেলিভিশনে নিয়মিত কাজের পাশাপাশি এখন অভিনয় এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে চাইছেন।
News/Entertainment/চুপিসাড়ে পাহাড়ে গিয়ে বিয়ে, নায়িকা বউকে ‘না জানিয়েই’ ডিভোর্স ঘোষণা টলি-নায়কের, বড় বিতর্ক টলিপাড়ায়