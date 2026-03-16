সোনামণির সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন প্রতীক? ‘এবার তো করতে হবে…’, রহস্য ফাঁস করলেন নায়কের মা

সোনামণির সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন প্রতীক? ‘এবার তো করতে হবে…’, রহস্য ফাঁস করলেন নায়কের মা
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা প্রতীক সেন। তিনি 'খোকাবাবু' থেকে শুরু করে 'মোহর', 'আমাদের দাদামণি' -সহ একাধিক হিট মেগা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। নায়কের কাজ যেমন দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও চর্চার শেষ নেই। গুঞ্জন প্রতীক নাকি সোনামণি সাহার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে। মাঝে তাঁদের বিয়ের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। এবার প্রতীকের বিয়ের প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তাঁর মা।
জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ডে ধারাবাহিকের নায়ক-নায়িকাদের মায়েরাও হাজির হয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানেই প্রতীক ‘প্রিয় জামাই’-এর অ্যাওয়ার্ড জিতে নেন। কিন্তু বাস্তবে কবে জামাই হবেন তিনি? এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেই প্রতীকের মা বেশ ইতিবাচক উত্তর দেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘সেটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা। বড় হয়ে গেল, এবার তো করতে হবে কিছু।’ এই কথা প্রতীকের মায়ের মুখে শুনে অনেকেই অনুমান করছেন এবার খুব তাড়াতাড়ি হয়তো তাঁদের প্রিয় নায়ক বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন।
এর আগে একটি অনুষ্ঠানে প্রতীকের মায়ের সঙ্গে সোনামণিকে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় বিস্তর আলোচনা হয়েছিল তাঁদের নিয়ে। প্রতীকের মা আকারে ইঙ্গিতে প্রতীক সোনামণিকে নিয়ে খানিক আভাসও দিয়েছিলেন। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'অনেক মিষ্টি মেয়েই তো রয়েছে কিন্তু সোনামণি খুব বিশেষ। এই কারণে ওকে সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে যাই।' ফলে সবটা মিলিয়ে সেখান থেকেও প্রতীক-সোনামণির সম্পর্ক ও বিয়ের গুঞ্জন আরও জোরালো হয়। যদিও প্রতীক বা সোনামণি কেউই এখনও পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্কে সিলমোহর দেননি।
প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে ‘খোকাবাবু’ ধারাবাহিক দিয়ে ছোট পর্দায় কাজ শুরু প্রতীকের। এরপর তাঁকে দেখা যায় 'মোহর'-এ। আর এখানেই প্রতীকের কাজ সোনামণির সঙ্গে। দু'জনের জুটি ভীষণ জনপ্রিয়তা পায়। এরপর সোনামণির ‘এক্কা দোক্কা’ ধারাবাহিকে মাঝপথে যোগ দেন প্রতীক, ক্যেমিও হিসেবে। কিন্তু তাঁদের জুটি এতটাই জনপ্রিয়তা পায় যে, প্যারালাল লিড হয়ে যান সেই মেগায়। আপাতত নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তের 'নিনি চিনি'স মাম্মা'স প্রোডাকশন হাউস' প্রযোজিত ধারাবাহিক ‘আমাদের দাদামণি’-তে কাজ করছেন প্রতীক। অন্যদিকে, 'সোনামণি'কে স্টার জলসায় সর্বশেষ ‘শুভ বিবাহ’ ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল।
উল্লেখ্য, সোনামণি মাত্র ১৮ বছর বয়সেই কোরিওগ্রাফার সুব্রত রায়কে বিয়ে করেছিলেন। তবে সেই বিয়ে সুখের হয়নি। ডিভোর্স পর্ব মিটেছে। নতুন করে জীবন গুছিয়ে নিচ্ছেন সোনামণি।