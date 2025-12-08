Edit Profile
    Pratik Sen: ‘…. শেষ হবার আগই যেনো আমার নিধন হয়’, হঠাৎ কেন মৃত্যুর কথা ‘দাদামণি’ প্রতীকের মুখে?

    Pratik Sen: লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসেন প্রতীক সেন। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁর উপস্থিতি নামমাত্র। হঠাৎ করেই ফেসবুকে মনের কথা লিখলেন অভিনেতা।

    Published on: Dec 08, 2025 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ছোটপর্দার হার্টথ্রব নায়ক প্রতীক সেন। তিনি বাংলা টেলিভিশনের খোকাবাবু। প্রতীক সেনের কেরিয়ারের হিট মেগার সংখ্যা নেহাত কম নয়। খোকাবাবু, মোহর থেকে এক্কা দোক্কা। তাঁর ফ্যানের সংখ্যাও কম নয়। তবে প্রতীক খুব বেশি লাইমলাইট পছন্দ করেন না।

    ‘…. শেষ হবার আগই যেনো আমার নিধন হয়’,হঠাৎ কেন মৃত্যুর কথা ‘দাদামণি’ প্রতীকের মুখে

    কাজ পাগল অভিনেতা শুধু ভালো কাজ করতে আগ্রহী। ইন্ডাস্ট্রিতে এত বছর কাজ করলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় সেভাবে অ্যাক্টিভ নন প্রতীক। অবশ্য নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইলের মাধ্যমে ফ্যানেদের সঙ্গে নিয়মিত যোগযোগ রাখেন। হালে নিজের ফেসবুকের দেওয়ালে একটি ভাইরাল ভিডিয়ো শেয়ার করে নিয়েছেন প্রতীক। সেখানে দেখা যায় এক বৃদ্ধ বাবা তাঁর মেয়েকে ট্রেন স্টেশনে সি-অফ করতে এসেছেন।

    মেয়েকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার পর মেয়েটি বাবাকে কোরিয়ান হার্টের সাইন দেখায়। প্রৌঢ়র পক্ষে সেই ইশারা বোঝা সম্ভবপর ছিল না। তিনি সরল মনে ভেবে বসেন মেয়ের কাছে ক্য়াশ টাকা নেই। তাই নিজের মানিব্যাগ থেকে টাকা বার করে দ্রুত মেয়ের হাতে ঘুঁজে দেন। ইন্টারনেটে আগুন গতিতে ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।

    এই ভিডিয়ো শেয়ার করে প্রতীক লেখেন, ‘শুধু বাবা নয় , মা রাও এরম। তাই এই প্রজন্ম টা শেষ হবার আগই যেনো আমার নিধন হয়’। মৃত্যুকে এড়ানো সম্ভব নয়, মৃত্যু চিরন্তন সত্য়। তবুও প্রিয় শিল্পীর মুখে এমন কথা শুনে মন ভার ভক্তদের। একজন লেখেন, ‘এরকম বলতে নেই বাবা, তুমি অনেক বিচক্ষণ, তাই বুঝবে নিশ্চয়ই কেনো একথা বললাম। দীর্ঘায়ু হও’। আরেকজন লেখেন, ‘নিধনের প্রশ্ন আসছে কেন ? ভাল মানুষ খুব দরকার এই যুগে’।

    এই মুহূর্তে জি বাংলা আমাদের দাদামণি সিরিয়ালে দেখা যাচ্ছে প্রতীককে। মোহর, এক্কা দোক্কা-র মতো নারীকেন্দ্রিক মেগা পেরিয়ে ফের পুরুষকেন্দ্রিক সিরিয়ালে মুখ্য ভূমিকায় প্রতীক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। মোহর নায়িকা সোনামণির সঙ্গে প্রতীকের বিশেষ বন্ধুত্ব নিয়ে চর্চা দীর্ঘদিনের। তাঁদের বিয়ের জল্পনাও হালে মাথাচাড়া দিয়েছিল, প্রতীক যদিও বলেছেন- ‘আমার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে’।

