Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    নতুন বছরে নয়া চমক নিয়ে আসছেন জিৎ, ‘বৈরাগী’-এর খোঁজে প্রতিম

    নতুন বছরের শুরুতেই নতুন চমক নিয়ে এলেন জিৎ। ২০২৬ সালের মুক্তি পাবে জিৎ অভিনীত ছবি কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত। তবে নতুন বছরের শুরুর দিনেই নতুন ছবির ঘোষণা করলেন জিৎ। তবে অভিনেতা হিসেবে নয়, এই ছবিতে প্রযোজক হিসাবে থাকবেন তিনি।

    Published on: Jan 01, 2026 3:35 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নতুন বছরের শুরুতেই নতুন চমক নিয়ে এলেন জিৎ। ২০২৬ সালের মুক্তি পাবে জিৎ অভিনীত ছবি কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত। তবে নতুন বছরের শুরুর দিনেই নতুন ছবির ঘোষণা করলেন জিৎ। তবে অভিনেতা হিসেবে নয়, এই ছবিতে প্রযোজক হিসাবে থাকবেন তিনি।

    নতুন বছরে নয়া চমক নিয়ে আসছেন জিৎ
    নতুন বছরে নয়া চমক নিয়ে আসছেন জিৎ

    ছবির পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছেন প্রতিম ডি গুপ্ত। ইতিমধ্যেই প্রতিম রান্নাবাটি ছবি এবং কর্ম কোর্মা সিরিজের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন। এবার নতুন একটি ছবি নিয়ে তিনি শুরু করতে চলেছেন নতুন বছর। ছবির নাম ‘বৈরাগী’।

    আরও পড়ুন: 'ছাঁকনি দিয়ে সবাইকে বাদ... ', বছরের শেষে মেয়েকে নিয়ে কোন প্রতিজ্ঞা শ্রীময়ীর?

    জানা গিয়েছে, এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে ছবিটি মুক্তি পাবে। ইতিমধ্যেই ছবি পোস্টার মুক্তি পেয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি গিটারের আড়ালে রয়েছেন এক প্রেমিক জুটি। পোস্টার দেখেই বোঝা যাচ্ছে, একটি মিউজিক্যাল রোমান্টিক ছবি হতে চলেছে এই সিনেমাটি।

    ছবির পোস্টার প্রকাশ্যে এনে জিৎ ক্যাপশনে লেখেন, ‘ভালোবাসা নয়, এটা দাহ,আমি বৈরাগী, আগুনে লেখা নাম।’ চারিদিকে দেখা যাচ্ছে, শুধুই আগুন, অর্থাৎ প্রেমের আগুনে পুড়বে দুই ভালোবাসার মানুষ।

    ছবির প্রযোজক যখন জিৎ, তাহলে কি এই সিনেমায় কোনও সুপারস্টারকে দেখতে পাওয়া যাবে? না, এই ছবিতে কোনও চেনা মুখ নয় বরং পরিচালক এবং প্রযোজনা সংস্থার গোটা টিম খুঁজছেন নতুন মুখ। অডিশনের মাধ্যমে ছবির নায়ক নায়িকাকে বেছে নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

    আরও পড়ুন: 'আবারও ভালোবাসা আমায় ছেড়ে...', ভাঙা গড়ার মধ্যে কেমন কাটল মিশমির ২০২৫?

    পরিচালকের মতে, প্রতিটি প্রজন্মের জন্য নতুন এমন মুখ থাকা প্রয়োজন যারা প্রেমের সংজ্ঞা পাল্টে দিতে পারবে। তাই নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন প্রজন্মের নায়ক নায়িকাকেই বেছে নিতে চান পরিচালক। এমন কাউকে খুঁজছেন তিনি, যার মধ্যে ভালোবাসার সেই আগুন দেখতে পাবেন পরিচালক।

    যেটুকু জানা গিয়েছে, ‘বৈরাগী’ ছবিটি পুরোপুরি ভালোবাসার গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে। নতুন প্রজন্মের মানুষ নতুনভাবে ভালবাসতে শিখবে এই ছবিটি দেখে। তবে নতুন প্রজন্মের মানুষকে ভালোবাসা শেখানোর দায়িত্ব কারা নিজের কাজে তুলে নেবেন, সেটাই এখন দেখার।

    News/Entertainment/নতুন বছরে নয়া চমক নিয়ে আসছেন জিৎ, ‘বৈরাগী’-এর খোঁজে প্রতিম
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes