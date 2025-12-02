Edit Profile
    Pregnant Bharti Singh: শরীরচাপা পোশাকে মেটারনিটি শ্য়ুট, স্ফীতোদর আগলে ৪২-এর হবু মা ভারতী যেন জলপরী!

    ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাচিয়ার তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের প্রত্যাশায় দিন গুণছেন। মেটারনিটি ফটোশ্যুটে চোখ ধাঁধানো হবু মা ভারতী সিংহ।

    Published on: Dec 02, 2025 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    কৌতুক অভিনেত্রী এবং সঞ্চালক ভারতী সিং গত অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার মা হতে চলার জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছিলেন। রবিবার মাতৃত্বকালীন ফটোশ্য়ুটের ছবি পোস্ট করেছেন কৌতুকশিল্পী, যা অনুগামীদের চমকে দিয়েছে। ভারতী এবং স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়া দুই নম্বর সন্তানের প্রত্যাশা করছেন।

    Bharti Singh announced her second pregnancy in October 2025. (Instagram/@bharti.laughterqueen)
    Bharti Singh announced her second pregnancy in October 2025. (Instagram/@bharti.laughterqueen)

    ৪২ বছরে দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা ভারতী। মেটারনিটি শ্যুট এখন নতুন ট্রেন্ড। গোলার জন্মের আগেও ফটোশ্যুট সেরেছিলেন। এবারও পিছিয়ে থাকলেন না। ওভারসাইজড সাদা ফুলের অ্যাপ্লিকেশন সহ একটি নীল সিল্ক গাউনে দেখা গেছে ভারতীকে। একদম জলপরীর মতো দেখাচ্ছিল ভারতীকে। সেই সঙ্গে প্রকট তাঁর 'বেবি বাম্প'। বিভিন্ন পোজে নজর কাড়লেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে লেখেন, ‘দ্বিতীয় বেবি লিম্বাচিয়া’ আসছে।

    ভারতী সিংয়ের মাতৃত্বকালীন ফটোশুটে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তারকারা। দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠি দাহিয়া লিখেছেন, ‘এত সুন্দর ছবি!’ এবং জেসমিন ভাসিন চুম্বন এবং খারাপ চোখের ইমোজি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আবার অনেক নেটিজেন ভারতীয় সুবিশাল স্ফীতদোর দেখে দাবি করেছেন,যমজ সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন ভারতী।

    ভারতী দ্বিতীয় গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্য উদ্বেগ নিয়ে কথা বলেছেন দুই সপ্তাহ আগে, ভারতী একটি ইউটিউব ভ্লগে রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ানিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর উপবাসের সংখ্যা তীব্রভাবে বেড়েছে এবং তিনি আশা করেছিলেন যে তার ডাক্তার উদ্বেগ প্রকাশ করবেন। তার খাবারগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং উচ্চ-কার্ব খাবার এড়ানো সত্ত্বেও, তিনি বলেছিলেন যে স্পাইকটি কেন ঘটেছে তা তিনি নিশ্চিত নন।

    কমেডিয়ান ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাচিয়া ২০১৭ সালে বিয়ে করেন এবং তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তান লক্ষ্য ওরফে গোল্লার জন্ম হয় ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে। এবার একটা মেয়ের শখ ক্যামেডি কুইনের।

    দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সিতেও ছুটি নেননি ভারতী সিং। বরং সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন লাফটার শেফস শো-তে। শেফ হরপাল সিং সোখির সঙ্গে রিয়েলিটি কুকিং গেম শো-র তৃতীয় সিজন হোস্ট করবেন। এবার শো-তে দেখা যাবে গুরমিত চৌধুরী-দেবিনা ব্যানার্জি, তেজস্বী প্রকাশ-করণ কুন্দ্রা, এলভিশ যাদব, ইশা মালব্য, অভিষেক কুমার, সমর্থ জুরেল, কৃষ্ণা অভিষেক-কাশ্মীরা শাহ প্রমুখকে।

