Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফের অসুস্থ প্রেম চোপড়া, করতে হল অস্ত্রোপচার, কেমন আছেন অভিনেতা?

    জানুন, অভিনেতা প্রেম চোপড়ার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ধরা পড়েছে। তাঁর জামাই শারমান যোশী জানিয়েছেন যে বর্ষীয়ান এই অভিনেতা এখন বাড়িতে আছেন এবং অনেকটাই সুস্থ বোধ করছেন।

    Published on: Dec 09, 2025 6:35 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিগত বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ প্রেম চোপড়া। যদিও এক সপ্তাহ পরে তিনি বাড়ি চলে আসেন, বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি বাড়িতেই ছিলেন বিশ্রামে। কিন্তু এক মাস কাটতে না কাটতেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

    ফের অসুস্থ প্রেম চোপড়া, করতে হল অস্ত্রোপচার (PTI)
    ফের অসুস্থ প্রেম চোপড়া, করতে হল অস্ত্রোপচার (PTI)

    জানা গিয়েছে অভিনেতার শারীরিক অবস্থা দেখে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। তবে এইসবের মধ্যে একটাই প্রশ্ন অভিনেতা কেন আবার হাসপাতালে ভর্তি হলেন? কোন অসুস্থতায় ভুগছেন তিনি? এবার এই সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন শরমন যোশী।

    আরও পড়ুন: ‘কাতুকুতু বুড়ো’ শ্যুটিং চলাকালীন পায়ে চোট পেলেন উজান, এখন কেমন আছেন পরিচালক?

    অভিনেতা শরমন জানিয়েছেন যে তাঁর শ্বশুরমশাই, প্রবীণ অভিনেতা প্রেম চোপড়ার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ধরা পড়েছে। 'থ্রি ইডিয়টস', 'রং দে বাসন্তি' এবং 'গোলমাল' ছবিগুলোতে অভিনয়ের জন্য পরিচিত শরমন, সোমবার তাঁর ইনস্টাগ্রামে কয়েকটি ছবি শেয়ার করে ডাক্তারদের ধন্যবাদ জানান।

    তিনি লেখেন, ‘আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে, আমি আমার শ্বশুরমশাই শ্রী প্রেম চোপড়া জি প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ নীতিন গোখলে এবং ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডঃ রবীন্দ্র সিং রাও-এর কাছ থেকে যে অসামান্য চিকিৎসা পেয়েছেন, তার জন্য আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।’

    যোশী জানান যে, TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) নামক একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে খোলা হার্ট সার্জারি ছাড়াই রোগাক্রান্ত অ্যাওর্টিক হার্ট ভালভ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তিনি লেখেন, ‘বাবার গুরুতর অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ধরা পড়েছিল, এবং ডঃ রাও সফলভাবে TAVI পদ্ধতির দ্বারা ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়াই ভালভ প্রতিস্থাপন করেন। ডঃ গোখলের প্রতিটি পদক্ষেপে ধারাবাহিক নির্দেশনা আমাদের অসীম আস্থা জুগিয়েছে। তাঁদের দক্ষতার কারণে অস্ত্রোপচার মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়েছে, খুব ভালো চিকিৎসা হয়েছে ও বাবা আগের থেকে অনেকটা সুস্থ।'

    আরও পড়ুন: বুকে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন হাসপাতালে, বসেছে দুটো স্টেন্ট, কেমন আছেন নচিকেতা?

    অভিনেতা আরও লেখেন, ‘প্রেম চোপড়া (শ্বশুর মশাই) এখন বাড়িতে আছেন এবং আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করছেন। আমরা সবার প্রতি কৃতজ্ঞ যারা আমাদের এই সময় পাশে ছিলেন।’

    প্রেম চোপড়ার অসুস্থতা সম্পর্কে

    অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হল এক ধরণের হার্ট ভালভ রোগ, যা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ নামেও পরিচিত। মায়ো ক্লিনিকের সংজ্ঞা অনুসারে, অ্যাওর্টিক ভালভ স্টেনোসিসে, ভালভ সরু হয়ে যায় এবং পুরোপুরি খোলে না। এর ফলে হার্ট থেকে মহাধমনী এবং শরীরের অন্যান্য অংশে রক্ত ​​প্রবাহ কমে যায় বা বাধাগ্রস্ত হয়। গত মাসে ৯২ বছর বয়সী চোপড়াকে মুম্বইয়ের লিলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন যে তাঁর ভাইরাল সংক্রমণ এবং বয়স-সম্পর্কিত জটিলতা ছিল।

    News/Entertainment/ফের অসুস্থ প্রেম চোপড়া, করতে হল অস্ত্রোপচার, কেমন আছেন অভিনেতা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes