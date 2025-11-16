Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অবশেষে বাড়ি ফিরলেন প্রেম চোপড়া, কেমন আছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা?

    ভাইরাল সংক্রমণ এবং বয়সজনিত জটিলতার কারণে মুম্বাইয়ের লিলাবতী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রেম চোপড়া।

    Published on: Nov 16, 2025 6:13 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    খুব সম্প্রতি বার্ধক্যজনিত কারণে মুম্বইয়ে লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রেম চোপড়া। বর্তমানে অভিনেতার বয়স ৯২ বছর। জানা গিয়েছে, ভাইরাল সংক্রমণ এবং বার্ধক্য জনিত জটিলতার কারণে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তিনি ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে।

    অবশেষে বাড়ি ফিরলেন প্রেম চোপড়া
    অবশেষে বাড়ি ফিরলেন প্রেম চোপড়া

    সংবাদ সংস্থা এ এনআই সূত্র অনুযায়ী, প্রেম চোপড়ার পরিবার নিশ্চিত করেছেন যে প্রবীণ অভিনেতা লীলাবতী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। অভিনেতাকে ভর্তি করানো আইসিইউতে, তবে এখন তিনি সুস্থ রয়েছেন এবং বাড়ি ফিরে এসেছেন।

    লীলাবতী হাসপাতালের ডাক্তার জলিল পার্কার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ৯২ বছর হয়ে যাওয়ার কারণে কিছু শারীরিক জটিলতা ছিল তাই সেরে উঠতে সময় লাগছে। তবে আরও বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে আসবেন বলে আশাবাদী চিকিৎসকরা।

    কর্মজীবন সম্পর্কে

    প্রেম ১৯৬০ এবং ৭০ এর দশকে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত এই অভিনেতা ৩৮০ টি ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং হিন্দি সিনেমার অন্যতম আইকনিক খলনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য কিছু চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ওহ কৌন থি? (১৯৬৪), উপকার (১৯৬৭), দো রাস্তে (১৯৬৯), কটি পতঙ্গ (১৯৭০), ববি (১৯৭৩), দো আনজানে (১৯৭৬), ত্রিশূল (১৯৭৮), দোস্তানা (১৯৮০) এবং ক্রান্তি (১৯৮১)।

    উল্লেখ্য, একই দিনে জিতেন্দ্রর পড়ে যাওয়ার খবর ও ধর্মেন্দ্রর অসুস্থতার খবর সামনে উঠে আসে। খুব স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত হয়ে পড়েন অনুরাগীরা। এমতাবস্থায় ৩ মহারথী যে সুস্থ আছেন, সেটা শুনে সবাই খুব খুশি।

    News/Entertainment/অবশেষে বাড়ি ফিরলেন প্রেম চোপড়া, কেমন আছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes