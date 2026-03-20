হলে পড়ল সিটি, ব্যাপক হাতাতালি-চিৎকার! ধুরন্ধর ২-এ মোদীর ‘ক্যামিও’, চমক আদিত্যর
পরিচালক আদিত্য ধরের বহুল চর্চিত ছবি ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ঘিরে দেশজুড়ে তুমুল আলোড়ন। ১৮ মার্চ পেইড প্রিভিউর পর থেকেই বিভিন্ন দৃশ্যের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেই সব পোস্টে বলা হচ্ছে, ছবিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র শপথ গ্রহণের দৃশ্য রাখা হয়েছে, যা প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি করেছে।
ভাইরাল হওয়া একাধিক পোস্টে দেখা যায়, ছবির ওই দৃশ্য চলাকালীন কিছু হলে দর্শকদের ‘জয় মোদী’ স্লোগান দিতে। কোথাও আবার শিস, হাততালি এবং উচ্ছ্বাসে প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে উঠছে বলেও দাবি করা হয়েছে। একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী এমনও মন্তব্য করেছেন যে, এই উপস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর ‘সেরা পার্শ্ব অভিনেতা’ পুরস্কার পাওয়া উচিত।
এছাড়া, ছবিতে ২০১৬ সালের নোটবন্দির প্রসঙ্গ এবং প্রধানমন্ত্রীর সেই সময়ের ভাষণেরও উল্লেখ রয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। কিছু পোস্টে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, ছবির মাধ্যমে নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার জেরে নতুন করে বিতর্কের জন্ম হয়েছে। সমালোচকদের একাংশ এই ছবিকে ‘প্রোপাগন্ডা’র আখ্যা দিয়েছেন।
ধুরন্ধর ২ ছবি রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর’-এর সিক্যুয়েল এবং এতে আরও অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল-সহ একাধিক তারকা। আগের ছবিটি নাকি বক্স অফিসে বিশ্বব্যপী ১,৩০০ কোটির বেশি আয় করেছিল বলে জানা যায়।
ধুরন্ধর ২ মুক্তিকে ঘিরে বিশৃঙ্খলার খবরও সামনে এসেছে। দাবি করা হয়েছে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC) ছবিতে ২১টি কাটের সুপারিশ করেছিল, যার জেরে শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে কিছু অঞ্চলে প্রদর্শনী বিলম্বিত বা বাতিল হয় বলেও শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার সংস্করণগুলি নির্ধারিত সময়ে মুক্তি পায়নি।
তবে এখনের সবচেয়ে বড় বিতর্ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র উপস্থিতি নিয়ে। একটি দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কোনও বাণিজ্যিক ছবিতে এইভাবে উপস্থিত থাকলে, তা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বড়সড় খবর হয়ে ওঠা আসলে খুবই স্বাভাবিক।