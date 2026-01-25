Edit Profile
crown
    মেয়ের বয়স সবে ১, যুবিকার সঙ্গে ৭ বছরের দাম্পত্যে ইতি? নীরবতা ভাঙলেন প্রিন্স

    Published on: Jan 25, 2026 4:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রিন্স নারুলা, যিনি সবসময় কোনো না কোনো কারণে খবরের শিরোনামে থাকেন। বিগ বস ৯ চলাকালীন প্রিন্সের সঙ্গে আলাপ হয় যুবিকা চৌধুরীর। এরপর সেই আলাপ পরিবর্তন হয় বন্ধুত্বে এবং তারপর প্রেমে। অবশেষে ২০১৮ সালের ১২ অক্টোবর সাত পাকে বাঁধা পড়েন এই তারকা জুটি। কিন্তু ২০২৫ সালে আচমকাই এই তারকা জুটির বিচ্ছেদের খবর সামনে উঠে আসে।

    যুবিকার সঙ্গে ৭ বছরের দাম্পত্যে ইতি? নীরবতা ভাঙলেন প্রিন্স
    যুবিকার সঙ্গে ৭ বছরের দাম্পত্যে ইতি? নীরবতা ভাঙলেন প্রিন্স

    সম্প্রতি নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন প্রিন্স নারুলা। জুমের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রতিটি দম্পতি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলাম যার ভুল ব্যাখ্যা করেছিল সকলে। আমি কেবল আমার অনুভূতিগুলো ভাগ করে নিয়েছিলাম।

    আরও পড়ুন: ৪ বছর পর ওটিটি- তে ফিরছে সোনাদা, শুরু হল ‘সপ্তডিঙার গুপ্তধন’-এর খোঁজের যাত্রা

    নারুলা আরও বলেন, ‘আমরা কখনও বিচ্ছেদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি না এবং এই বিষয় নিয়ে চিন্তাও করিনি আমরা। পরিবারের সকলের সঙ্গেই ঝগড়া হয়। বাবা-মা ভাই-বোনদের সঙ্গেও আমরা ঝগড়া করি কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা আলাদা হয়ে যাব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হওয়া খুব স্বাভাবিক।’

    তবে শুধু প্রিন্স নয়, যুবিকা নিজেও একটি পোষ্টের মাধ্যমে বিচ্ছেদের গুজব উড়িয়ে দেন। তিনি জানান, আসন্ন ‘দ্যা ৫০’ নামক একটি অনুষ্ঠানে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে তাঁদের।

    আরও পড়ুন: 'আমার ভীষণ ভয় করে...', কার বিপরীতে অভিনয় করতে ইতস্তত বোধ করেন প্রসেনজিৎ?

    উল্লেখ্য, সন্তান প্রসবের পরপরই তাদের দাম্পত্যে ঝামেলার গুঞ্জন। যুবিকা যুবরাজের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে প্রিন্স একটি ইনস্টাগ্রাম পোষ্টের মাধ্যমে লেখেন, কিছু কিছু মানুষ সম্পর্কের থেকে ব্লগ করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। প্রিন্সের এই পোস্ট দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন তিনি হয়তো তাঁর স্ত্রীকে কটাক্ষ করছেন আর তারপর থেকেই তারকার যুগলের বিচ্ছেদের গুজব ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়

