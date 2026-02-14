'অশিক্ষার কারণেই এই ভুল...', রাজপালের জেলে যাওয়া নিয়ে যা বললেন প্রিয়দর্শন
টাকা মেটানোয় চেকের বাউন্সের মামলায় এবার তিহার জেলে রাজপাল যাদব। সোমবার তাঁর জামিন শুনানির দিন ধার্য করেছে দিল্লি হাইকোর্ট।
চেক বাউন্স মামলায় জর্জরিত হয়ে এই মুহূর্তে দিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব। ৯ কোটি টাকা পরিশোধ করতে না পারার জন্য তাঁকে যেতে হয় শ্রীঘরে। আত্মসমর্পণ করার আগে তিনি জানিয়েছিলেন, বলিউডে কোনও ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করেননি, তার কাছে একটা টাকাও নেই তাই আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।
যদিও পরবর্তীকালে সোনু সুদ থেকে শুরু করে গুরমিত একাধিক শিল্পী এগিয়ে এসেছেন অভিনেতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কেউ কেউ গোটা ব্যাপারটিকে সমর্থন করেছেন কেউ আবার নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। এবার এই বিষয়ে নীরবতা ভাঙলেন অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয়দর্শন।
প্রিয়দর্শন মানেই রাজপাল যাদব, এমনটাই মনে করেন অনেকেই। প্রিয়দর্শনের ছবিতে রাজপাল যাদব থাকবেন না তা হয় না। এই মুহূর্তে ভূত বাংলা ছবি নিয়ে ব্যস্ত পরিচালক যে ছবিতে অভিনয় করেছেন রাজপাল যাদব। প্রায় ২০ বছরের পুরনো বন্ধু নিয়ে কী বললেন পরিচালক?
সম্প্রতি মিড ডেকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কথা বলতে গিয়ে প্রিয়দর্শন বলেন, ‘২০ বছরের বেশি সময় ধরে আমি রাজপালকে চিনি। প্রথম ২০০০ সালে প্রথম জঙ্গল ছবিতে অভিনয় করতে দেখেছি আমি ওকে। ওর অভিনয় দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর ২০০৬ সালে প্রথম মালামাল উইকলি ছবিতে ওর সঙ্গে কাজ করেছিলাম আমি।’
পরিচালক বলেন, ‘আমার অনেক ছবিতে ও কাজ করেছে। একটা সময় আমি প্রযোজকদের বলেছিলাম অন্যদের থেকে রাজপাল কে একটু বেশি পারিশ্রমিক দিতে হবে কারণ ওর পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে আমাদের। প্রযোজকরা রাজিও হয়েছিলেন। আমি ওর সমস্যা সম্পর্কে জানতাম তাই প্রত্যেক ছবিতে ওকে আমি কাজ করেছি।’
পরিচালক আরও বলেন, ‘ও মানুষ হিসাবে খুব ভালো কিন্তু ওর শিক্ষার অভাবের জন্য আজ ওর এই অবস্থা। ও একটা ভুল করে ফেলেছে। তবে আমাদের সবার উচিত ওর পাশে থাকা। ভবিষ্যতে যাতে এই অবস্থা না হয় সেদিকে ওকে সচেতন থাকতে হবে।’
রাজপাল যাদবের আইনি সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত:
ঘটনার সূত্রপাত ২০১০ সালে, যখন রাজপাল তাঁর পরিচালনায় প্রথম সিনেমা 'আতা পাতা লাপাতা' (২০১২) তৈরির জন্য দিল্লি-ভিত্তিক 'মিউচুয়াল প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নেন। সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ পরিশোধে সমস্যা দেখা দেয় এবং একটি আইনি লড়াই শুরু হয়। ২০১৮ সালের এপ্রিলে, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী রাধাকে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে। অভিযোগকারীকে দেওয়া ৭টি চেক বাউন্স হওয়ার পর, অভিনেতাকে ৬ মাসের সরল কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
২০১৯ সালের প্রথম দিকে একটি সেশনস কোর্ট এই রায় বহাল রাখে। দিল্লি হাইকোর্টে একটি রিভিশন পিটিশন দাখিল করা সত্ত্বেও, অভিনেতার আইনি সমস্যা সময়ের সাথে সাথে আরও বেড়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাসে, আদালত তাঁর সাজা স্থগিত করে এবং প্রায় ৯ কোটি টাকা পরিশোধের জন্য নির্দেশ দেয়।