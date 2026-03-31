    ‘স্মরণীয় নির্মাতাদের মধ্যে একজন…’, আদিত্যর প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রিয়দর্শন

    Mar 31, 2026, 23:55:34 IST
    By Swati Das Banerjee
    বিশ্বজুড়ে বক্স অফিসে ১৫০০ কোটির মাইলফলকের দিকে এগোচ্ছে 'ধুরন্ধর ২'। ছবির সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা চলছে চলচ্চিত্র সমালোচক এবং ইন্ডাস্ট্রির বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। আদিত্য ধর পরিচালিত দুটি 'ধুরন্ধর' ছবি 'বাহুবলী'-কেও ছাপিয়ে গিয়েছে, সব মিলিয়ে আয় করেছে ২৪০০ কোটির বেশি। ছবির এবং পরিচালকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পরিচালক প্রিয়দর্শন এবার এটিকে কিংবদন্তী ব্লকবাস্টার 'শোলে'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

    আদিত্য ধর এবং ধুরন্ধর সম্পর্কে

    সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে কথোপকথন চলাকালীন, প্রিয়দর্শন আদিত্যের প্রশংসা করে বলেন, ‘আজ আদিত্য আমাকে অনুপ্রাণিত করছে। আমি ওকে কখনও কিছু শেখাইনি, কিন্তু ও কাজ করতে গিয়ে শিখেছে। ও ওর কাজের মাধ্যমে আমাকে অনুপ্রাণিত করছেন’।

    প্রবীণ চলচ্চিত্র নির্মাতা জানান, ‘উরি’ ছবির মাধ্যমে অভিষেক হওয়ার আগে আদিত্য শুধু প্রিয়দর্শনকেই সহায়তা করেননি, তাঁর দুটি ছবিতে সংলাপ লেখক হিসাবেও কাজ করেছিলেন। প্রিয়দর্শন স্বীকার করেছেন যে তিনি ধুরন্ধর সিনেমার ফ্যান হয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বলিউড ও ভারতীয় সিনেমার সম্পূর্ণ তত্ত্ব ভেঙে দিয়েছেন আদিত্য। সবার সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন। এটা শোলের থেকেও বড় সিনেমা।’

    আরও পড়ুন: 'ওর মনে একটাই প্রশ্ন গেঁথে থাকবে...', রাহুলের মৃত্যুর পর সহজকে নিয়ে যা লিখলেন ঋদ্ধি

    আদিত্য ধরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পরিচালক বলেন, ও যে বিপ্লব এনেছে তা ঐতিহাসিক। এবার ও বিশ্রাম নিতে পারে। ও (শোলে) স্মরণীয় নির্মাতাদের মধ্যে একজন হয়ে থাকবেন।

    পাকিস্তানে ভারতীয় গুপ্তচর হিসাবে রণবীর সিং অভিনীত প্রথম ‘ধুরন্ধর’ ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। একটি বিশাল সাফল্য, এটি বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটি আয় করেছে, যার মধ্যে কেবল ভারতে ৮৪০ কোটি নেট রয়েছে, যা বলিউডের জন্য একটি নতুন রেকর্ড।

    সিক্যুয়াল, ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ, এই মাসের শুরুতে মুক্তি পেয়েছে এবং মাত্র ১১ দিনের মধ্যে ১৩৫০ কোটি টাকার পথে বক্স-অফিসের প্রতিটি বিদ্যমান রেকর্ড ভেঙেছে। ছবিটি দঙ্গলকে সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসাবে শীর্ষে রাখার পথে রয়েছে।

    আরও পড়ুন: ৭ এপ্রিল থেকে শুরু ‘প্রতিজ্ঞা’, কোন সময়ে আসছে? কপাল পুড়ল কোন ধারাবাহিকের?

    ‘ধুরন্ধর ২’ ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন এবং দানিশ পান্ডোর। অন্যদিকে প্রিয়দর্শন ২০০০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়েছে। এরপর তিনি কাজ শুরু করেন মালায়ালাম জগতে।

    ২০২১ সালে হাঙ্গামা ২ মুক্তি পায়, যার হাত ধরে বলিউডে ফিরে আসেন পরিচালক। এই বছরে প্রিয়দর্শন পরিচালিত ৩ টি ছবি মুক্তি পাবে, যার মধ্যে একটি হল ‘ভুত বাংলা’। ছবিটি মুক্তি পাবে এপ্রিলে।

