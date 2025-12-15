Edit Profile
    হাতে নেই তেমন কাজ, অর্থ উপার্জনে বিকল্প রাস্তা বাছলেন প্রিয়াঙ্কা

    টলিউড হোক অথবা বলিউড, যে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে একজন শিল্পী যে পরপর কাজ পাবেন সে আশা করা যায় না। এমন বহু শিল্পী রয়েছেন যারা একটা সময়ের পর দিনের পর দিন কাজের আশায় বসে থাকেন বাড়িতে।

    Published on: Dec 15, 2025 11:00 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    টলিউড হোক অথবা বলিউড, যে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে একজন শিল্পী যে পরপর কাজ পাবেন সে আশা করা যায় না। এমন বহু শিল্পী রয়েছেন যারা একটা সময়ের পর দিনের পর দিন কাজের আশায় বসে থাকেন বাড়িতে। সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কি করবেন তারা ভেবে পান না, এমন অনেক শিল্পীকেও দেখতে পাওয়া যায় যাদের শেষ জীবন কেটে যায় ফুটপাতে অথবা কোনও আশ্রমে।

    অর্থ উপার্জনে বিকল্প রাস্তা বাছলেন প্রিয়াঙ্কা
    অর্থ উপার্জনে বিকল্প রাস্তা বাছলেন প্রিয়াঙ্কা

    ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলেই এখন অনেকেই বিকল্প পন্থা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। অভিনয় করার পাশাপাশি কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্লগ তৈরি করছেন কেউ আবার নিজের পছন্দমত কাজ বেছে নিচ্ছেন। আগামী দিনের ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্যই এই বিকল্প পন্থা বেছে নেওয়া। এবার তেমনই বিকল্প পন্থা বেছে নিতে দেখা গেল অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্যকে।

    স্টার জলসার ‘মা’ ধারাবাহিকে ফুলকির বড়বেলার চরিত্রে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। ছোট পর্দার পাশাপাশি ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে। কিন্তু বিগত বেশ কিছু বছর ধরে তেমনভাবে আর ক্যামেরার সামনে আসতে দেখা যায়নি প্রিয়াঙ্কাকে, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল এখন কেমন আছেন তিনি? কি করছেন?

    জানা গিয়েছে, প্রিয়াঙ্কা অভিনয়ের পাশাপাশি শুরু করেছেন নিজের নতুন ব্যবসা। বাবার যেহেতু কয়লার ব্যবসা ছিল তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ছোটবেলা থেকেই একজন ব্যবসায়ী পরিবারে বড় হয়েছেন তিনি। ব্যবসা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকার কারণে ছোট থেকেই তিনি চেয়েছিলেন একজন ব্যবসায়ী হওয়ার। অবশেষে সেই পরিকল্পনা মতই নিজের নতুন ব্যবসা খুলে বসেছেন প্রিয়াঙ্কা।

    প্রিয়াঙ্কা যে ব্যবসাটি খুলেছেন সেটি হল স্বল্পমূল্যে ভালো গয়নার ব্যবসা। হীরে অথবা সোনা অতিরিক্ত দাম বলে তিনি রুপোর সঙ্গে হীরের মেলবন্ধন করে গয়না তৈরি করার কাজ করেন। মাত্র ২০০০ টাকা থেকেই শুরু হয়ে যায় এই গয়নার দাম। নিজস্ব ডিজাইনার দিয়ে তিনি এই গয়নাগুলি তৈরি করেন বলে জানিয়েছেন আনন্দবাজার ডট কমকে।

    আপাতত বাড়িতেই ব্যবসা শুরু করলেও আগামী দিনে বড়বাজারে শো রুম তৈরি করার ইচ্ছে রয়েছে অভিনেত্রীর। তবে ব্যবসা শুরু করলেও অভিনয় জগত থেকে নিজেকে একেবারেই সরিয়ে রাখতে নারাজ অভিনেত্রী। বহু মানুষ রয়েছেন যারা একসঙ্গে একাধিক কাজ করছেন আর তাই প্রিয়াঙ্কাও চান নিজের ব্যবসার পাশাপাশি অভিনয়কেও সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

    প্রসঙ্গত, কলকাতার পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কার বেশিরভাগ সময় কাটে মুম্বাইতে। সেখানেই আপাতত বিভিন্ন কাজের অডিশন দিচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যেই মারাঠি ইন্ডাস্ট্রির একটি কাজের সুযোগ পেয়েছেন প্রিয়াঙ্কা, তাই বোঝাই যাচ্ছে ব্যবসা এবং অভিনয় দুটোকেই সমান সময় দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

