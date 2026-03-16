    Priyanka Chopra-Oscars: ‘ম্যাড়ম্যাড়ে’, অস্কারের রেড কার্পেটে প্রিয়াঙ্কার সাজপোশাক ফ্লপ, হতাশ নেটপাড়া

    অস্কার ২০২৬-এর মঞ্চে প্রেজেন্টার হিসেবে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার প্রত্যাবর্তন যতটা রাজকীয় হওয়ার কথা ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়ায় তা যেন কিছুটা ম্লান হয়ে গেল।

    Mar 16, 2026, 09:00:33 IST
    By Priyanka Mukherjee
    লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে ৯৮তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের রেড কার্পেটে স্বামী নিক জোনাসের হাত ধরে হাজির হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। দেশি গার্ল এই বছর অস্কারের মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন উপস্থাপিকা হিসাবে। ভারতীয়দের জন্য এবারের অস্কারের আসরে একমাত্র আকর্ষণ ছিল পিগি চপসের উপস্থিতি। কিন্তু প্রিয়াঙ্কার শ্বেতশুভ্র ডিওর (Dior) গাউনটি তাঁর ভক্তদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না।

    ‘ম্যাড়ম্যাড়ে’, অস্কারের রেড কার্পেটে প্রিয়াঙ্কার সাজপোশাক ফ্লপ, হতাশ নেটপাড়া (Jordan Strauss/Invision/AP)
    কেমন ছিল সেই সাজ?

    প্রিয়াঙ্কা একটি স্ট্র্যাপলেস সাদা গাউন বেছে নিয়েছিলেন, যার ওপরের অংশটি ছিল ফিটেড বডিস এবং নিচে ছিল নাটকীয় হাই-স্লিট ও পালকের সূক্ষ্ম কাজ। গলায় ছিল একটি নজরকাড়া হিরের নেকলেস এবং পায়ে কালো হাই হিল। নায়িকার চুল ছিল একদম সিম্পল। পেতে আঁচড়ানো চুল খুলে রেখেছিলেন অভিনেত্রী।

    প্রিয়াঙ্কার পাশে 'জাতীয় জিজু' নিক জোনাসকে দেখা গেল ক্লাসিক ব্ল্যাক ভেলভেট টাক্সিডো এবং বো-টাইতে।

    সমালোচনার ঝড়ে ‘ফ্যাশন আইকন’:

    সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয়াঙ্কার এই লুক নিয়ে প্রশংসার চেয়ে সমালোচনাই বেশি শোনা যাচ্ছে। ভক্তদের বড় একটি অংশ মনে করছেন, প্রিয়াঙ্কা এর চেয়ে অনেক ভালো সাজতে পারতেন।

    এক্স-এ (টুইটার) এক ভক্ত লিখেছেন, ‘মেয়ে, তোমার অনেক ভালো করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এটা সত্যিই খুব খারাপ।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘সাধারণত ও খুব ভালো ড্রেস পরে, কিন্তু এই লুকটা একদমই জমল না।’ অনেকেই মনে করছেন তাঁর চুল এবং গয়না পোশাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এক সমালোচকের মতে, ‘সবকিছুই কেমন যেন ভারি (Heavy) লাগছে। গয়নাগুলোও ড্রেসের ওপর দাপট দেখাচ্ছে।’

    তবে অনেক ভক্ত মনে করেন, পোশাক যেমনই হোক, প্রিয়াঙ্কা নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে সেটিকে টেনে নিয়ে গেছেন। এক অনুরাগী লিখেছেন, ‘পোশাকটা ভালো না হলেও, ওকে ভীষণ হট লাগছে।’

    Priyanka Chopra and Nick Jonas pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Daniel Cole (REUTERS)
    প্রেজেন্টার হিসেবে প্রিয়াঙ্কা:

    অস্কারের মঞ্চে যাওয়ার আগে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের প্রস্তুতির এক ঝলক শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী। একজন দক্ষ প্রেজেন্টার হিসেবে মঞ্চে তিনি সফল হলেও, রেড কার্পেটের ‘ফ্যাশন পুলিশ’রা কিন্তু তাঁকে নিয়ে বেশ কঠোর।

