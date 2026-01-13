Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nick-Priyanka: দুধ সাদা বিছানায় আধশোয়া প্রিয়াঙ্কা, সরছে না চোখ! বউয়ের মুখে এমন কী দিলেন নিক

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া গোল্ডেন গ্লোবসের পরে স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে তাঁর রোমান্টিক রাতের একটি ঝলক ভক্তদের দিয়েছেন এবং যা দেখে রীতিমতো ভাষা হারিয়েছেন ভক্তরা। 

    Published on: Jan 13, 2026 4:19 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সম্প্রতি গোল্ডেন গ্লোব ২০২৬-এ অংশ নিয়েছিলেন এবং তার স্বামী, গায়ক নিক জোনাসের সঙ্গে মাতিয়ে দিয়েছিলেন রেড কার্পেট। এমনকী, এই দম্পতি তাঁদের ফ্যশন দিয়ে আফটার-পার্টিতেও সকলের মুখ করেছিলেন হাঁ! এখন, প্রিয়াঙ্কা পার্টির পরে নিকের সঙ্গে তাঁর রোমান্টিক রাতের একটি ঝলক শেয়ার করেছেন এবং যা দেখে রীতিমতো বাকরুদ্ধ ‘নিকিয়াঙ্কা’ অনুরাগীরা।

    নিক ও প্রিয়াঙ্কা।
    নিক ও প্রিয়াঙ্কা।

    প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কাকে আইভরি সাটিন করসেট গাউনে। দ্বিতীয় ছবিটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কারণ এতে প্রিয়াঙ্কাকে বিছানায় শুয়ে, তাঁর স্বামী নিকের দিকে স্নেহের সঙ্গে তাকিয়ে আছেন, আর যখন নিক তাঁকে পিজ্জা খাইয়ে দিচ্ছে।

    অন্য একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নিক প্রিয়াঙ্কাকে একটি মার্টিনি অফার করছেন। বাকি ছবিতে এই দম্পতি একসঙ্গে একটি রোমান্টিক সময় উপভোগ করছেন, একে অপরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছেন।

    দিয়া মির্জা এই পোস্টে মন্তব্য করেছেন, ‘ওহ মাই গুডনেস, ম্যাজিক্যাল’। বিপাশা বসু একটি হার্ট-আইস ইমোজি দিয়ে কমেন্ট করেছেন। ভক্তরাও এই দম্পতির প্রতি ভালোবাসা বর্ষণ করেছেন। একটি কমেন্টে লেখা হয়েছে, ‘দে আর মেড ফর ইচ আদার’।

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক সম্পর্কে

    প্রিয়াঙ্কা এবং নিক ২০১৮ সালে ডেটিং শুরু করেছিলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে বাগদান করে নেন। এই দম্পতি সেই বছরের শেষের দিকে যোধপুরে একটি বিলাশবহুল বিয়ে করেছিলেন, যার মধ্যে খ্রিস্টান এবং ভারতীয় উভয় রীতিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা তাদের মেয়ে মালতি মেরি চোপড়া জোনাসকে ২০২২ সালে সারোগেসির মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে তাঁর আসন্ন ছবি 'দ্য ব্লাফ'-এ অ্যাকশন-প্যাকড অবতারে দেখা যাবে। অ্যাকশন থ্রিলারটি পরিচালনা করেছেন ফ্রাঙ্ক ই ফ্লাওয়ারস এবং এছাড়াও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন কার্ল আরবান, ইসমাইল ক্রুজ কর্ডোভা এবং সাফিয়া ওকলে-গ্রিন। ছবিটি ২০২৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও প্রিয়াঙ্কার পাইপলাইনে এসএস রাজামৌলির বারাণসীও রয়েছে। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে মহেশ বাবু এবং খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। এই সিনেমা দিয়ে বহুবছর পর ভারতীয় সিনেমায় ফিরবেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০২৭ সালে সিনেমার মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    News/Entertainment/Nick-Priyanka: দুধ সাদা বিছানায় আধশোয়া প্রিয়াঙ্কা, সরছে না চোখ! বউয়ের মুখে এমন কী দিলেন নিক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes