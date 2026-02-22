Edit Profile
    Priyanka Chopra: ‘বলিউড ছাড়তে চাইনি…',শাহরুখের সাথে চর্চিত প্রেম,রাজামৌলিতেই শাপমোচন প্রিয়াঙ্কার

    ৮ বছর পর আবার ভারতীয় ছবিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। কেন ত্রিশের কোঠায় নতুন করে কেরিয়ার শুরু করতে হয়েছিল প্রিয়াঙ্কাকে?

    Published on: Feb 22, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    প্রায় ১২ বছর হলিউডে কাজ করার পর এখন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস এখন আটলান্টিক পারের প্রতিষ্ঠিত তারকা। তবে ভারতীয় সিনেমার প্রতি তাঁর টান কমেনি। দীর্ঘ ৮ বছর পর তিনি আবারও ভারতীয় চলচ্চিত্রে ফিরছেন এস এস রাজামৌলির তেলুগু ছবি ‘বারাণসী’-র মাধ্যমে। প্রিয়াঙ্কা এখন নিঃসন্দেহে গ্লোবাল আইকন। পাশাপাশি একজন দায়িত্বশীল মা এবং নিক জোনাস ঘরণী।

    ‘বলিউড ছাড়তে চাইনি…',শাহরুখের সাথে চর্চিত প্রেম,রাজামৌলিতেই শাপমোচন প্রিয়াঙ্কার (REUTERS)
    কেরিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যালেন্স করে চলতে জানেন তিনি। কিন্তু একটা সময় উথাল-পাথাল হয়েছিল দেশি গার্লের গোটা জগত। বলিউডে কোণঠাসা করা হয়েছিল তাঁকে। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে গ্লোবাল আইকন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস তাঁর বলিউড থেকে হলিউডে পাড়ি জমানোর পেছনের আসল কারণগুলো নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বলিউড ছাড়ার সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি তাঁর নিজের ছিল না, বরং তাঁকে অনেকটা ‘বাধ্য করা’ (Pushed) হয়েছিল।

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, যিনি এখন বিশ্বজুড়ে এক পরিচিত নাম, সম্প্রতি বলিউডের গণ্ডি পেরিয়ে হলিউডে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা নিয়ে মুখ খুলেছেন। নিজের দীর্ঘ লড়াই এবং কেন তিনি দেশ ছাড়তে অনেকটা ‘বাধ্য’ হয়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি এখন বিনোদন দুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে।

    প্রিয়াঙ্কার কথায়, ‘হিন্দি ছবিতে কাজ করার সময় আমি অনেক দিক থেকে নিজেকে সীমাবদ্ধ মনে করছিলাম। একজন শিল্পী হিসেবে আমি আরও বড় পরিসরে কাজ করতে চেয়েছিলাম। আমাকে অনেকটা ধাক্কা দিয়েই (Pushed) এমন সব সুযোগ খুঁজতে বাধ্য করা হয়েছিল যা আমার সৃজনশীলতাকে তৃপ্ত করতে পারে।’

    শূন্য থেকে শুরু করার চ্যালেঞ্জ:

    ২০১২ সালে মিউজিক ভিডিওর মাধ্যমে হলিউডে পা রাখা প্রিয়াঙ্কার জন্য পথটা মোটেও মসৃণ ছিল না। হলিউডে তাঁর প্রথম বড় সাফল্য আসে টিভি সিরিজ ‘কোয়ান্টিকো’-র হাত ধরে।

    পার্শ্ব চরিত্র থেকে কেন্দ্রীয় চরিত্র: ‘বেওয়াচ’ বা ‘দ্য ম্যাট্রিক্স রিসারেকশন’-এর মতো বড় ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করার পর, আজ তিনি ‘সিটাডেল’, ‘হেডস অফ স্টেট’ এবং ‘দ্য ব্লাফ’-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রজেক্টে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন।

    যদিও নিন্দকদের মতে, ডন ছবির সেটে শাহরুখ ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ঘনিষ্ঠতাই নাকি কাল হয়েছিল নায়িকার বলিউড কেরিয়ারে। শাহরুখ ও প্রিয়াঙ্কার প্রেমের চর্চা একটা সময় মাথাচাড়া দিয়েছিল। যদিও সরাসরি কোনওদিনই সেই নিয়ে মুখ খোলেননি দুই তারকা। যদিও বলিপাড়ায় রটনা, শাহরুখের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার ঘনিষ্ঠতার জেরে নায়িকাকে কাজ হারাতে হয়েছিল। বন্ধুর সংসার বাঁচাতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন করণ জোহরও।

    আবারও ফিরছেন ভারতীয় ছবিতে:

    দীর্ঘ ৮ বছর পর প্রিয়াঙ্কা আবারও ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন এস এস রাজামৌলির বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘বারাণসী’-র মাধ্যমে। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারনকে। ছবিটি ২০২৭ সালের এপ্রিলে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, তিনি দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করতে ভালোবাসেন এবং কোনো একটিকে বেছে নিতে নারাজ।

    আসন্ন ছবি ‘দ্য ব্লাফ’ (The Bluff):

    প্রিয়াঙ্কার পরবর্তী হলিউড ছবি ‘দ্য ব্লাফ’ নিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। ফ্র্যাঙ্ক ই. ফ্লাওয়ারস পরিচালিত এই পাইরেট অ্যাডভেঞ্চার ছবিটি আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি সরাসরি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে (Amazon Prime Video) মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবিতে কার্ল আরবান এবং ইসমায়েল ক্রুজ কর্ডোভার সঙ্গে প্রিয়াঙ্কাকে এক বিধ্বংসী লুকে দেখা যাবে।

