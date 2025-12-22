Priyanka-Nick: …মুখে দিতেই বাতকর্মের গন্ধ পান জাতীয় জিজু নিক! বরকে দেখে মজা লুটলেন প্রিয়াঙ্কা

Edit Profile
    Priyanka-Nick: …মুখে দিতেই বাতকর্মের গন্ধ পান জাতীয় জিজু নিক! বরকে দেখে মজা লুটলেন প্রিয়াঙ্কা

    Priyanka-Nick: প্রিয়াঙ্কার সিক্রেট ড্রয়ারে নজর নিকের! বরের অনুসন্ধিৎসা দূর করতে নিকের মুখে হজমোলা তুলে দেন দেশি গার্ল। তারপর….

    Published on: Dec 22, 2025 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    নিক জোনাস এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আদর্শ দম্পতি, তাঁরা মালতির দায়িত্ববান বাবা-মাও। বিয়ের পর বর আর শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে অর্ধেক দেশি বানিয়ে ফেলেছেন প্রিয়াঙ্কা। জাতীয় জিজু নিক জোনাসকে নিয়ে সম্প্রতি কপিল শর্মার নেটফ্লিক্স শো-তে মজাদার মন্তব্য করেছেন প্রিয়াঙ্কা।

    …মুখে দিতেই বাতকর্মের গন্ধ পান জাতীয় জিজু নিকের! বরকে দেখে মজা লুটলেন প্রিয়াঙ্কা (REUTERS)
    …মুখে দিতেই বাতকর্মের গন্ধ পান জাতীয় জিজু নিকের! বরকে দেখে মজা লুটলেন প্রিয়াঙ্কা (REUTERS)

    নায়িকা নিকের জন্য করওয়া চৌথের ব্রত রাখলে দারুণ খুশি হন নিক। জানান অভিনেত্রী। পাশাপাশি আরও বলেন, ‘ভাবুন কোনও আমেরিকানকে আপনি হজমোলা খাওয়াচ্ছেন’। শুনেই থ হয়ে যান কপিল। প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘আমার একটা ড্রয়ার আছে, তাতে আমপাপড়,হজমোলা এইসব থাকে। এই ড্রয়ার থেকে আমি নিককে দূরে থাকতে বলেছিলাম। কিন্তু ওকে সব জানতে হবে। আমিও হজমোলা দিলাম….যা খেয়ে নিক বলে বসেন-'Why does this smells like farts?' হ্য়াঁ, হজমোলার স্বাদ চেখে নিকের বাতকর্মের গন্ধের কথা মনে পড়েছে।

    সেই কথা বলতে বলতে নিজেইও হেসে ফেলেন। ভিডিওতে কোথাও বিরক্তি বা অস্বস্তি নয়—পুরোটাই স্বামী–স্ত্রীর খুনসুটি আর সাংস্কৃতিক ফারাকের মিষ্টি মুহূর্ত।ভিডিও ভাইরাল হতেই নেটিজেনরা বলছেন—হাজমোলা বুঝতে হলে ভারতীয় জিভ চাই!

    ভারতের জনপ্রিয় হজমের ট্যাবলেটতে থাকে আম, ইমলি, লেবু, মশলার ঝাঁঝ—সব মিলিয়ে এই স্বাদ অনেক বিদেশির কাছেই ‘শকিং’। তাই নিকের প্রতিক্রিয়াকে অনেকেই দেখছেন একটি স্বাভাবিক ‘কালচার শক’ হিসেবে।

    হাজমোলার গন্ধ কি সত্য়িই ‘ফার্টের মতো’ নাকি ফ্লেভার বোমা—সেটা যার যার জিভের ব্যাপার। কিন্তু নিক–প্রিয়াঙ্কার এই মজার মুহূর্ত প্রমাণ করে দিল, ভালোবাসা থাকলে একটু ঝাঁঝ, একটু গন্ধ—সবই উপভোগ্য।

