    Priyanka Daughter: মেয়ে যমে-মানুষে লড়ছে! গর্ভ ভাড়া করে মালতীর জন্ম,প্রিয়াঙ্কা বাধ্য হন সত্য়ি বলতে

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলেছিলেন যে নিক জোনাস এনআইসিইউর ভিতরে মেয়েকে গিটারে গান গাইতেন। প্রিম্যাচিওর মালতীর লড়াই সহজ ছিল না। 

    Published on: Feb 26, 2026 7:31 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ০২২ সালের জানুয়ারি মাস। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেন সারোগেসির মাধ্যমে তাঁদের কন্যাসন্তানের আগমনের কথা। চারদিকে যখন অভিনন্দনের জোয়ার, তখন প্রিয়াঙ্কার অন্দরে চলছিল এক চরম অস্থিরতা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, সেই সময় মালতী মেরির জন্মের খবর প্রকাশ্যে আনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে বা মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তাঁরা এক প্রকার ‘বাধ্য’ হয়েছিলেন।

    কেন এই লুকোছাপা?

    প্রিয়াঙ্কা জানান, মালতী নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই (Premature) জন্মেছিল। জন্মের পর টানা ১০০ দিন তাঁকে হাসপাতালের এনআইসিইউ-তে (NICU) কাটাতে হয়। ছোট্ট শরীরটা তখন নলে ঘেরা, প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার যুদ্ধ চলছে। প্রিয়াঙ্কার কথায়, 'আমরা শুধু চেয়েছিলাম আমাদের সন্তান সুস্থ হয়ে বাড়ি আসুক। সেই সময় পৃথিবীর কাউকে কিছু জানানোর মতো অবস্থা আমাদের ছিল না।'

    বাধ্য হওয়ার কারণ:

    তবে কেন ঘোষণা করতে হলো? প্রিয়াঙ্কা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সেই সময় সারোগেসির মাধ্যমে তাঁদের মা-বাবা হওয়ার খবরটি সংবাদমাধ্যমের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য এবং অহেতুক জল্পনা বন্ধ করতেই তাঁরা তড়িঘড়ি একটি বিবৃতি দিতে বাধ্য হন। প্রিয়াঙ্কার আক্ষেপ, ‘যখন আমার মেয়ের জন্য প্রতিটা সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তখন আমাদের বাইরের জগতের কৌতূহল মেটাতে বিবৃতি লিখতে হচ্ছিল।’

    মাতৃত্বের কঠিন পরীক্ষা:

    এনআইসিইউ-র সেই দিনগুলোর কথা মনে করে আজও শিউরে ওঠেন ‘দেশি গার্ল’। তিনি জানান, মা হিসেবে নিজেকে খুব অসহায় লাগত তাঁর। কিন্তু নিক জোনাস ছিলেন তাঁর পাহাড়ের মতো স্তম্ভ। অবশেষে ১০০ দিন পর যখন মালতী বাড়ি ফেরে, তখন যেন নতুন করে নিঃশ্বাস ফেলেন এই তারকা দম্পতি।

    বর্তমানে মালতী মেরি সুস্থ এবং বাবা-মায়ের চোখের মণি। তবে প্রিয়াঙ্কার এই স্বীকারোক্তি আবারও মনে করিয়ে দিল যে, গ্ল্যামার দুনিয়ার তারকাদের ব্যক্তিগত শোক বা উৎকণ্ঠার মুহূর্তগুলোকেও মাঝেমধ্যে জনসমক্ষে আনতে বাধ্য করে ‘পাবলিক ডিমান্ড’।

