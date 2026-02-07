নিকের আদরে বুঁদ প্রিয়াঙ্কা! রোজ-ডে তে রোম্যান্টির মুহূর্তের সব ছবি শেয়ার করে নেটপাড়াকে প্রেমেরপাঠ দিলেন নায়িকা

Edit Profile
    Updated on: Feb 07, 2026 5:31 PM IST
    By Sayani Rana
    ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ 'রোজ ডে'-তে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর স্বামী নিক জোনাসকে ট্যাগ করে একটি পোস্ট করেছেন। এই পোস্টটি তাঁর ভক্তদের জন্যও বিশেষ, কারণ এই পোস্টের মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুরাগীদের কিছু বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন।

    প্রিয়াঙ্কা নিক জোনাসের সঙ্গে কিছু ছবি শেয়ার করেছেন এবং তাঁর অনুরাগীদের জানিয়েছেন যে, একজন আদর্শ সঙ্গীর কেমন হওয়া উচিত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই, এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

    আরও পড়ুন: হাসপাতালের বেডে শুয়ে নবনীতা! লিখলেন, 'অপ্রত্যাশিত', কী হয়েছে জীতুর প্রাক্তনের?

    একজন আদর্শ সঙ্গী কেমন হওয়া উচিত, তা বর্ণনা করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লিখেছেন যে এমন একজনকে খুঁজে বের করা উচিত যে কেবল আপনাকে ভালোবাসবে এবং সম্মান করবে না বরং আপনাকে একটি অমূল্য হীরকের মতো মূল্যবান করে তুলবে।

    আরও পড়ুন: ছোট পর্দায় ফিরছেন সন্দীপ্তা! জানেন কোন চ্যানেলে দেখা যাবে নায়িকাকে?

    প্রিয়াঙ্কা নিকের প্রশংসা করেছেন। তাঁকে বিশ্বের সবচেয়ে সৎ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিও বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে নিক জোনাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য তিনি বিশ্বজগতের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রিয়াঙ্কা নিকের সঙ্গে দেখা হওয়াকে তাঁর জীবনের সেরা সিদ্ধান্তও বলেছেন।

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তার পোস্টে রোজ ডে উপলক্ষে সম্পর্ক নিয়ে নানা পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন, ‘নিজের একটা উপকার করুন। আপনি যাঁকে ভালোবাসেন তাঁকে খুঁজে নিন। আর এই অ্যালবামটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনুন। ভালোবাসা ঠিক এমনই হওয়া উচিত।’ প্রিয়াঙ্কা তাঁর শেয়ার করা ছবিতে স্বামী নিক জোনাসের অ্যালবামের একটি গান দিয়েছিলেন।

    আরও পড়ুন: আলুপোস্ত থেকে মাছ, পায়েস প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিতের বৌভাতের মেনুতে ভরপুর বাঙালিআনা!

    নিকের কঠোর পরিশ্রম (অ্যালবাম) নিয়ে গর্বিত প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লিখেছেন যে, একজন অত্যন্ত নিরাপদ এবং শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য তাদের অনুভূতি এত গভীরভাবে বিশ্বের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া নিককে তাঁর মুখে লেগে থাকা হাসির কারণ বলেছেন। লিখেছেন যে, নিক যেমন আছেন তেমনই সুন্দর, কোনও ভান নেই তাঁর মধ্যে।

