৪ বছর আগে স্যারোগেসির মাধ্যমে হয়েছিলেন মা, মেয়ের জন্মদিনের ছবি ভাগ করে নিলেন প্রিয়াঙ্কা
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাস তাদের মেয়ে মাল্টির চতুর্থ জন্মদিন একটি মারমেইড-থিমযুক্ত পার্টির মাধ্যমে উদযাপন করেছেন।
বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি ৪ বছরে পদার্পণ করল মালতি মারি জোনাস। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাসের একমাত্র মেয়ে, মালতি জন্মগ্রহণ করেছিল স্যারোগেসির মাধ্যমে। ছোট থেকেই মেয়েকে ঘিরে বিভিন্ন ছবি পোস্ট করেন প্রিয়াঙ্কা। এবার মেয়ের জন্মদিনের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করলেন তিনি।
শুক্রবার প্রিয়াঙ্কা ইনস্টাগ্রামে মালতির চতুর্থতম জন্মদিনের পার্টির বেশ কিছু ঝলক শেয়ার করেন যেখানে দেখা যায় বার্থডে পার্টির থিম ছিল ডিজনি রাজকুমারীদের ঘিরে। সমুদ্রের নিচে যেভাবে মৎস্যকন্যারা থাকে ঠিক সেই ভাবেই সাজানো হয়েছিল জন্মদিনের থিম।
কেক কাটিং করার জায়গায় বড় বড় করে লেখা ছিল মালতির চতুর্থ তম জন্মদিন। তবে শুধু থিম নয়, মালতির কেকটিও ডিজনি থিমে তৈরি করা হয়েছিল। অতিথিদের জন্য মাছের আকৃতির কুকি এবং উপহারের হ্যাম্পারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। মারমেড আকৃতির বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছিল গোটা বাড়ি। ছবিগুলির ক্যাপশনে নিককেউ ট্যাগ করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা।
তবে শুধু প্রিয়াঙ্কা নয়, প্রিয়াঙ্কার মা মধু চোপড়াও নাতনির সঙ্গে কাটানো বেশ কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছিলেন। কখনও সমুদ্রের বিচে বসে, কখনও আবার রেস্টুরেন্টে নাতনির সঙ্গে সময় কাটানো মুহূর্ত তুলে ধরেন সমাজ মাধ্যমে। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, তুমি আমাকে দিদা বানিয়েছ। আমার জীবনকে ভরিয়ে তুলেছ আনন্দে। চতুর্থ জন্মদিনের শুভেচ্ছা আমার পরী।
মালতি মারি সম্পর্কে
প্রিয়াঙ্কা এবং নিক ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের খ্রিস্টান রীতিতে বিয়ে হয় এবং এরপর হিন্দু রীতিতে বিয়ে হয়। ২০২২ সালে সারোগেসির মাধ্যমে এই দম্পতি তাদের মেয়ে মালতি মারিকে স্বাগত জানান। প্রিয়াঙ্কা প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় মালতির সাথে তার মজার মুহূর্তগুলির ঝলক শেয়ার করেন। সম্প্রতি, নিক এবং প্রিয়াঙ্কা মালতীকে তার জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে একটি মজার সমুদ্র সৈকত ছুটিতে নিয়ে যান।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার প্রসঙ্গে
প্রিয়াঙ্কা তার আসন্ন অ্যাকশন থ্রিলার, দ্য ব্লাফ, মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। এই ছবিতে কার্ল আরবানও অভিনয় করেছেন এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও, প্রিয়াঙ্কার হাতে রয়েছে এসএস রাজামৌলির বারাণসী ছবি, যেখানে মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারনও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ৮ বছর পর ভারতীয় সিনেমায় প্রিয়াঙ্কার প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ছবিটি মুক্তি পাবে এবং ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।