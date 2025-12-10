Edit Profile
    Priyanka-Malti: মায়ের ছবি আঁকল প্রিয়াঙ্কা-কন্যা, মালতীর কীর্তিতে আবেগঘন নায়িকা!সামনে আনলেন স্কেচ

    বয়স সবে ৪, কিন্তু এখন থেকেই মায়ের প্রতি ভালোবাসা জাহির করতে ওস্তাদ মালতী। প্রিয়াঙ্কাকে চমকে দিয়ে মা-মেয়ের মিষ্টি ছবি নিজের হাতে এঁকেছে সে।

    Published on: Dec 10, 2025 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া গ্লোবাল স্টার। দেশি গার্লের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে সিনেমার সেট, অ্য়াওয়ার্ড সেরেমানি এবং লাল গালিচায়। তাঁকে ঘিরে থাকে বিশ্বের নামীদামী মিডিয়া। তবে কখনও কখনও, সবচেয়ে মূল্যবান মুহুর্তগুলি ফুটে উঠে সাদা কাগজ আর রং পেন্সিলে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সম্প্রতি তার মেয়ে মালতী মেরির আঁকা একটি হৃদয়গ্রাহী ছবি শেয়ার করে ইন্টারনেটকেও আবেগতাড়িত করে দিয়েছেন।

    মায়ের ছবি আঁকল প্রিয়াঙ্কা-কন্যা, মালতীর কীর্তিতে আবেগঘন নায়িকা, সামনে আনলেন ফোটো

    প্রিয়াঙ্কা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তাঁর ছোট্ট সন্তানের হাতে আঁকা একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করেছেন। ক্রেয়ন রঙে আঁকা ছবিতে দেখা যাচ্ছে মা তাঁকে কোলে নিয়ে রয়েছে এমন ছবি আঁকার প্রচেষ্টা করেছে মালতীর ছোট্ট দু-হাত। মাত্র চার বছরের মালতি এখনও রং পেন্সিলগুলো শক্ত করে ধরতে শেখেনি, তবে মায়ের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এই ছবির ছত্রেছত্রে রয়েছে।

    Priyanka Chopra shares a picture of Malti's drawing.

    সাধারণ স্কেচটি - দুটি বড় অভিব্যক্তিপূর্ণ চোখ, প্রশস্ত রূপরেখা এবং মায়ের বাহুতে স্নেহের সাথে বাসা বেঁধে থাকা একটি শিশু - শব্দের চেয়ে বেশি কিছু বলে এই স্কেচ। প্রিয়াঙ্কা স্পষ্টতই এটি ভাগ করে নিয়ে মেয়ের সৃজনশীল দিকটা ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। মালতীর এই গুণ দেখে খুশি হন ভক্তরা। তাঁদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছিলেন, ‘খুব সুন্দর চিত্রকর্ম’। আরেকজন লিখেছেন, 'এটা খুব সুন্দর।

    প্রিয়াঙ্কা প্রায়শই মালতীর সাথে তার জীবনের ঝলক সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন,যদিও অধিকাংশ সময়ই মেয়ের মুখের ছবি সরাসরি পোস্ট করেন না নায়িকা। তিনি সম্প্রতি তার থ্যাঙ্কসগিভিং পোস্টে বন্ধুদের সাথে মালতীর মজাদার প্লেটাইমের একটি ঝলক ভাগ করে নিয়েছিলেন।

    প্রিয়াঙ্কা আসন্ন চলচ্চিত্র বারাণসী দিয়ে দীর্ঘদিন পর ভারতীয় সিনেমায় ফিরে আসতে প্রস্তুত। বাহুবলী খ্যাত এসএস রাজামৌলি পরিচালিত এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রিয়াঙ্কাকে একটি অ্যাকশন-প্যাকড অবতারে দেখা যাবে, যা তার চরিত্রের পোস্টারে প্রকাশিত হয়েছে এবং ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বড় পর্দায় তার প্রত্যাবর্তনের জন্য। ছবির গল্প গোপন রাখা হয়েছে, টিজারটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি টাইম ট্রাভেলের গল্প হতে চলেছে। ২০২৭ সালে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এই ছবির।

