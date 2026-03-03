Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘আলো আমাদের ঠিক পথ দেখাবে…’, মধ্যপ্রাচ্যর অশান্তির মাঝেই আশার বার্তা প্রিয়াঙ্কার

    মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতিতে চিন্তিত গোটা বিশ্ব। এই মুহূর্তে দুবাইয়ে আটকে রয়েছেন বহু ভারতীয় যাদের মধ্যে রয়েছেন একাধিক সেলিব্রেটি। ফ্লাইট বাতিলের কারণে সমস্যার মধ্যে রয়েছেন বহু মানুষ। 

    Published on: Mar 03, 2026 9:30 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতিতে চিন্তিত গোটা বিশ্ব। এই মুহূর্তে দুবাইয়ে আটকে রয়েছেন বহু ভারতীয় যাদের মধ্যে রয়েছেন একাধিক সেলিব্রেটি। ফ্লাইট বাতিলের কারণে সমস্যার মধ্যে রয়েছেন বহু মানুষ। এই অস্থির পরিস্থিতিতে এবার হোলিকা দহনের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে মানুষের মধ্যে আশা ছড়ালেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

    মধ্যপ্রাচ্যর অশান্তির মাঝেই আশার বার্তা প্রিয়াঙ্কার
    মধ্যপ্রাচ্যর অশান্তির মাঝেই আশার বার্তা প্রিয়াঙ্কার

    সোমবার হোলিকা দহন উদযাপনের একটি ছবি শেয়ার করে প্রিয়াঙ্কা লেখেন, ‘সারা বিশ্ব জুড়ে এই মুহূর্তে অনেক কিছু ঘটছে। একটা কঠিন সময়। কিন্তু আলো আমাদের ঠিক পথ দেখাবে। এই আলোতেই হবে সমস্ত মন্দের ওপর ভালোর জয়। হোলিকা দহন।’

    মার্কিন-ইরান সংঘাত সম্পর্কে

    শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানের পর, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। খবরে বলা হয়েছে যে তেহরানে ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি নিহত হয়েছেন।

    এর প্রতিক্রিয়ায়, ইরান ইসরায়েল এবং এই অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে, যার ফলে কাতার, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন এবং সৌদি আরবের মতো উপসাগরীয় দেশগুলিতে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিষ্ণু মাঞ্চু, নার্গিস ফাখরি, সোনাল চৌহান এবং এশা গুপ্তা সহ বেশ কয়েকজন ভারতীয় অভিনেতা বর্তমানে দুবাইতে আটকা পড়েছেন, নিরাপদে ভারতে ফেরার অপেক্ষায়।

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সাম্প্রতিক এবং আসন্ন কাজ

    প্রিয়াঙ্কা বর্তমানে জলদস্যু অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ছবি ‘দ্য ব্লাফে’ তার অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাচ্ছেন। ফ্রাঙ্ক ই. ফ্লাওয়ার্স পরিচালিত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন কার্ল আরবান, ইসমাইল ক্রুজ কর্ডোভা, সাফিয়া ওকলি-গ্রিন এবং টেমুয়েরা মরিসন। ছবিটি প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ।

    ৮ বছর পর তিনি এসএস রাজামৌলির ‘বারাণসী’ সিনেমার মাধ্যমে ভারতীয় সিনেমায় ফিরতে চলেছেন। এই সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন, সহ-অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করেছেন প্রকাশ রাজ। বর্তমানে এই সিনেমার নির্মাণ কাজ চলছে, যার কিছু অংশ অ্যান্টার্কটিকায় চিত্রায়িত হওয়ার কথা রয়েছে, যা এই মহাদেশে চিত্রায়িত প্রথম ভারতীয় সিনেমাগুলির মধ্যে একটি। এটি ২০২৭ সালের এপ্রিলে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    এছাড়াও, প্রিয়াঙ্কার হাতে ‘জাজমেন্ট ডে’ নামে একটি আমেরিকান কমেডি ছবিও আছে। নিকোলাস স্টোলার পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন উইল ফেরেল, জ্যাক এফ্রন, রেজিনা হল, জিমি ট্যাট্রো, বিলি আইচনার, ববি ক্যানাভেল, বিল ক্যাম্প এবং ফরচুন ফেইমস্টার। উইল ফেরেল, জেসিকা এলবাউম এবং অ্যালেক্স ব্রাউন প্রযোজিত এই ছবিটির মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

    News/Entertainment/‘আলো আমাদের ঠিক পথ দেখাবে…’, মধ্যপ্রাচ্যর অশান্তির মাঝেই আশার বার্তা প্রিয়াঙ্কার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes