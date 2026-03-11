Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    স্কুল থেকে ফেরার সময় প্রিয়াঙ্কা-কন্যাকে ফলো করেন এক ব্যক্তি! তারপর কী ঘটে

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জানান যে, তিনি তাঁর মেয়ে সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল বোঝেন, তবে তাঁর শীর্ষ অগ্রাধিকার তাঁর মেয়ে মালতী মেরিকে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রাখা।

    Published on: Mar 11, 2026 8:09 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর মেয়ে মালতী মেরি চোপড়া জোনাসের ছবি-ভিডিয়ো একসময় সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেও, পরবর্তীতে বিভিন্ন পোস্টে আচমকাই মেয়ের মুখে ইমোজি ব্যবহার করা শুরু করে দেন। অভিনেত্রী সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তের পিছনে থাকা কারণ সম্পর্কে মুখ খুলেছেন, প্রকাশ করেছেন যে তিনি মালতীর গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই নিয়েছেন এমন সিদ্ধান্ত। তিনি এমন একটি ঘটনাও স্মরণ করেছিলেন যেখানে একজন অপরিচিত ব্যক্তি একবার স্কুল থেকে তাঁর বাড়ি অনুসরণ করেছিল।

    মেয়ে মালতীর সঙ্গে নিক ও প্রিয়াঙ্কা।
    মেয়ে মালতীর সঙ্গে নিক ও প্রিয়াঙ্কা।

    প্রিয়াঙ্কা মালতীর নিরাপত্তা নিয়ে সম্প্রতি আমান্ডা হির্শের ‘নট স্কিনি বাট নট ফ্যাট’ পডকাস্টে যোগ দিয়েছিলেন। যেখানে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, কেন তিনি এবং নিক জোনাস তাদের মেয়ে মালতির মুখ গোপন রাখার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ‘বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও একটু বাইরে বোরেতে শুরু করে দিয়েছে, আমরা চাই ও আর পাঁচটা বাচ্চার মতো স্বাভাবিকভাবে পথিবী দেখুক। মানুষের সঙ্গে মিশুক। এটাও খুব স্বাভাবিক যে, মানুষ ওর সম্পর্কে আগ্রহী হবে। কিন্তু এর কারণে ও যাতে কখনো ভয় না পায় সেটাও দেখা আমারই কর্তব্য।’, বলেন প্রিয়াঙ্কা।

    একটি ঘটনাও ভাগ করে নিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। যখন স্কুল থেকে ফেরার সময় তাঁদের মেয়ে মালতীর পিছু নিয়েছিল এক ব্যক্তি। এমনকী, তাকে রেকর্ডও করছিল। এর আগেও প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, তিনি জানেন তাঁর চারপাশে নিরাপত্তারক্ষী না থাকলে কোনো সমস্যা নেই, কেউ তাঁকে তুলে নিয়ে যাবে না বা হামলাও করবে না। তবে এরকম অনেকক্ষেত্রেই হয়, অনুমতি না নিয়েই ব্যক্তিগত মুহূর্ত রেকর্ড করতে শুরু করে দেয় কেউ কেউ! হয়তো মেয়েকে নিয়ে বাগানে খেলা করছেন, বা আইক্রিম খাচ্ছেন।

    ২০১৮ সালে বিয়ে করেন প্রিয়াঙ্কা ও নিক। আর তারপর ২০২২ সালে জন্ম হয় মালতী মেরির। সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেন এই দম্পতি। প্রিয়াঙ্কাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল পাইরেট অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম দ্য ব্লাফে। এসএস রাজামৌলি পরিচালিত এসএসএমবি ২৯ দিয়ে খুব জলদি ভারতীয় ছবিতে ফিরবেন তিনি। এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। খবর ১০০০ কোটির মতো বাজেটে তৈরি হতে চলেছে এটি। এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি হবে। ছবিটির টিজারে জানা গিয়েছে যে, এটা টাইম ট্রাভেলের গল্প। ২০২৭ সালের এপ্রিল মাসে এই সিনেমাটি মুক্তি পেতে পারে। ওয়েব সিরিজ সিটাডেলের দ্বিতীয় সিজনেও প্রিয়াঙ্কাকে দেখতে পাবেন ভক্তরা।

    News/Entertainment/স্কুল থেকে ফেরার সময় প্রিয়াঙ্কা-কন্যাকে ফলো করেন এক ব্যক্তি! তারপর কী ঘটে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes