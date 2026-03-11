Edit Profile
    ‘ময়লার মধ্যে থাকা পছন্দ না…’! ভারত ছেড়ে হলিউডে যাওয়া নিয়ে বিস্ফোরক প্রিয়াঙ্কা

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া একটি পডকাস্টের সঙ্গে কথোপকথনে বলেছেন কেন তিনি ভারত ছেড়ে হলিউডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'সেই সময় খুব কম মানুষই হলিউডে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

    Published on: Mar 11, 2026 7:43 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডে কেরিয়ার যখন মধ্যগগণে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আচমকাই হলিউডে পা রাখার সিদ্ধান্ত নেন। আর তাঁর এই আচমকা বলিউড ত্যাগ নিয়ে বিতর্ক সেই কবে থেকেই। অবশেষে অভিনেত্রী তাঁর হলিউডে পাড়ি জমানোর রহস্য উন্মোচন করেছেন। একটি পডকাস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা বলিউডের সেই কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করেছেন যখন তিনি এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন জীবনের যাত্রা কখনোই সহজ হয় না; প্রত্যেকের নিজস্ব সংগ্রাম থাকে। অভিনেত্রী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি এক জায়গায় থাকার মতো নন, বিশেষ করে যখন সেখানকার পরিবেশ যদি তাঁর অনুকূলে না থাকে।

    ‘আমি নোংরায় বাস করতে পছন্দ করি না কারণ...’

    নট স্কিনি বাট নট ফ্যাট-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলেছেন, ‘আমি নোংরায় বাস করতে পছন্দ করি না, কারণ তখন আপনি গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে যান।’। প্রিয়াঙ্কা বলেছেন যে, তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বিশ্বাস করেন। প্রিয়াঙ্কা জানান যে, যখন জীবন কঠিন হয়ে পড়ে, তখন আমাদের নিজেদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত, নিজেদের ধুলো ঝেড়ে ফেলা উচিত, দুঃখ অনুভব করা উচিত এবং তারপরে একটি নতুন দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া স্বীকার করেছেন যে যখন তিনি হলিউডে গিয়েছিলেন, তখন তার জন্য কোনও নির্দিষ্ট পথ ছিল না, তবে তার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রতিভার উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি যে কোনও চলচ্চিত্র নির্মাতা বা সহ-অভিনেতার সামনে দাঁড়াতে পারতেন।

    ভারতে আমার সীমাবদ্ধতা অনুভব হতে শুরু করে

    প্রিয়াঙ্কা ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি যখন ভারতে কাজ করছিলেন, তখন তিনি সীমাবদ্ধতা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন বিশ্বের অন্যান্য অংশে কী সুযোগ রয়েছে। সেই সময়ে, হলিউডের পপ সংস্কৃতিতে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী খুব কম ভারতীয় অভিনেতা ছিলেন, যেমন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং মিন্ডি কালিং। প্রিয়াঙ্কা সবসময় এই প্রশ্নে বিরক্ত থাকতেন যে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব এত কম কেন। তিনি বলেন, ‘আমি স্বভাবতই প্রতিযোগিতামূলক। আমি দেখতে চেয়েছিলাম সেখানে আমার জন্য কী সুযোগ রয়েছে।’

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া-র ওয়েটিং ফর বারুণী

    কাজের ক্ষেত্রে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সম্প্রতি ‘দ্য ব্লাফ’ ছবিতে অভিনয় করেছেন। ছবিটি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে স্ট্রিমিং হচ্ছে। এটি রুশো ব্রাদার্স দ্বারা প্রযোজিত। তাঁকে শীঘ্রই এসএস রাজামৌলির ‘বারাণসী’ ছবিতেও দেখা যাবে, যেখানে দক্ষিণ সুপারস্টার মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারনও প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

