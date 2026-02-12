Edit Profile
    Priyanka Chopra: ‘হয়তো পার্কে গিয়েছি, বা মেয়ের সঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছি…’! কেন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঘোরেন, খোলসা প্রিয়াঙ্কার

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর আসন্ন ছবি ‘বারাণসী’র জন্য আজকাল শিরোনামে রয়েছেন। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এসএস রাজামৌলির ছবির মাধ্যমে ৭ বছর পর বলিউডে ফিরছেন। বারাণসী ছবিতে তাঁকে প্রধান মহিলা চরিত্রে দেখা যাবে।

    Published on: Feb 12, 2026 10:08 AM IST
    By Tulika Samadder
    শুধু বলিউডেই নয়, হলিউডেও অভিনয় ক্ষমতা দিয়ে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। কেরিয়ারে 'বরফি', 'বাজিরাও মাস্তানি' এবং 'অগ্নিপথ'-এর মতো সুপারহিট ছবি দিয়েছেন। একইসঙ্গে বর্তমানে নিজের আসন্ন সিনেমা 'বারাণসী' নিয়ে শিরোনামে রয়েছেন। এসএস রাজামৌলির ছবির মাধ্যমে ৭ বছর পর, বলিউডে ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা। বারাণসী ছবিতে তাঁকে প্রধান মহিলা চরিত্রে দেখা যাবে। এমন পরিস্থিতিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এখন জানিয়েছেন কেন তাঁর নিরাপত্তা প্রয়োজন?

    ভ্যারাইটির সঙ্গে কথা বলার সময় প্রিয়াঙ্কা বলেন যে, তিনি সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে অনুষ্ঠিত ৮৩ তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসের অংশ হয়েছিলেন। এই সময় তার সঙ্গে ছিলেন দেহরক্ষীরা। প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন যে, তাঁর নিরাপত্তা দল জানে যে লোকেরা যখন তার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসে এবং কথা বলে তখন তিনি খুব খুশি হন। ‘এবং তারা (রক্ষীরা) জানে যে, লোকেরা আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে, কেউ আমার কাছে এসে ছবি তোলে, তাতে আমার আপত্তি নেই। কেবল আমার দেহরক্ষীরা সেখানে ছিল, দেখছিল যে কেউ যেন আমার অনুমতি ছাড়া রেকর্ড না করে।’, বলেন প্রিয়াঙ্কা।

    তিনি বলেন, ‘আমার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, সবার কাছে মোবাইল ফোন আছে। এমনটা প্রায়ই ঘটে, বিশেষ করে আমার মেয়ের ক্ষেত্রে। আমরা পার্কে আছি বা আইসক্রিম খাচ্ছি, এবং হঠাৎ করে আমি অনলাইনে সেসব ছবি দেখি। এ কারণেই আমার নিরাপত্তারক্ষীর দরকর পড়ে। নইলে আমার দরকার নেই। কেউ আমাকে মারবে না।’ প্রিয়াঙ্কা প্রায়ই তাঁর মেয়ে মালতী মেরি চোপড়া জোনাসের সঙ্গে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ছবি শেয়ার করেন। তবে তিনি সবসময় মেয়ের মুখ ইমোজি দিয়ে এডিট করে বা ঢেকে শেয়ার করেন। তবে এর আগে ইনস্টাগ্রাম এবং তার অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে মালতির মুখ দেখিয়েছিলেন অভিনেত্রী।

    ২০১৮ সালে রাজস্থানে নিক জোনাসের সঙ্গে বিয়ে করেন প্রিয়াঙ্কা। প্রথে খ্রিস্টান মতে, তারপর হিন্দু আচারে শুভ কাজ সম্পন্ন হয়। এই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের অনেক তারকা। বিয়ের পরে, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁদের কন্যা সন্তান হয়, যার নাম তাঁরা মালতী মেরি চোপড়া জোনাস রেখেছেন।

