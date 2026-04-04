রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ খোয়ালেন রাঘব, পরিণীতির বরের সমর্থনে সরব প্রিয়াঙ্কা

রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ খোয়ালেন রাঘব, পরিণীতির বরের সমর্থনে সরব প্রিয়াঙ্কা
আপ নেতা রাঘব চাড্ডা আজকাল খবরের শিরোনামে রয়েছেন। তাঁর দল তাঁকে রাজ্যসভায় ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় এবার রাঘব ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সেই ভিডিয়োতে মন্তব্য করেছেন।
আম আদমি পার্টির ভেতরে নতুন করে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন রাঘব চড্ডা। সম্প্রতি দল তাঁকে রাজ্যসভায় ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অশোক কুমার মিত্তল-কে।
এই সিদ্ধান্তের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন রাঘব। ইনস্টাগ্রামে তিনি দুটি ভিডিয়ো পোস্ট করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘চুপ করানো হয়েছে, হারিনি।’ এরপর আরেকটি ভিডিয়োতে তাঁকে রাজ্যসভায় তোলা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। এই ভিডিওতেই প্রতিক্রিয়া জানান বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তিনি রাঘবের বক্তব্যে সমর্থন জানিয়ে হাত তোলা, তালি এবং হার্ট-আইস ইমোজি দিয়ে মন্তব্য করেন, যা দ্রুতই নেটমাধ্যমে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।
এছাড়াও, রাঘব আরও একটি ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে তিনি দলের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব দেন। ভিডিয়োর ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘আমি বলতে চাইনি, কিন্তু চুপ থাকলে বারবার বলা মিথ্যেও সত্যি মনে হতে পারে।’ ভিডিয়োতে তিনি দৃঢ় ভঙ্গিতে বলেন যে, তিনি সংসদে গিয়েছিলেন করদাতাদের স্বার্থের বিষয়গুলি তুলে ধরতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি অভিযোগের জবাব দেবেন।
রাঘব ধুরন্ধর স্টাইলে জবাব দিয়ে বলেন, ‘আমি সংসদে এসেছি করদাতাদের ইস্যু উত্থাপন করতে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আজ যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন, মিথ্যা অভিযোগ করছেন, তাদের প্রতিটি মিথ্যা ফাঁস হয়ে যাবে এবং প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। কারণ আমি আহত, তাই আমি আরও মারাত্মক।’
অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও বর্তমানে অন্য একটি কারণে খবরে রয়েছেন। জানা যাচ্ছে, তিনি তাঁর আসন্ন প্রজেক্ট ‘বারাণসী’-র শুটিং নিয়ে ব্যস্ত এবং সম্ভবত এই কাজের সূত্রেই বর্তমানে হায়দরাবাদে রয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম পোস্ট থেকেও সেই ইঙ্গিত মিলেছে।
সব মিলিয়ে, রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও তারকাদের প্রতিক্রিয়ায় ঘটনাটি এখন ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More