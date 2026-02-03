Edit Profile
    শুভ্রজিতের নামে মেহেন্দি পরলেন প্রিয়াঙ্কা! প্রাক-বিয়ের অনুষ্ঠানে হাসি মুখে ধরা দিলেন জুটিতে

    প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিৎ ২০২৪ সালে আইনি বিয়ে সেরেছিলেন। আর চলতি বছরই সারবেন সামাজিক বিয়ে। এর আগে নানা আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নায়িকার আইবুড়ো ভাত খাওয়ার ছবি সামনে এসেছিল। আর এবার প্রকাশ্যে এল তাঁর মেহেন্দির অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো।

    Published on: Feb 03, 2026 6:09 PM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়া জুড়ে এখন শুধুই সানাইয়ের সুর। নতুন বছরের শুরুতেই একের পর এক তারকার বিয়ের খবর সামনে এসেছে। তাঁদের মধ্যে ইতিমধ্যেই কেউ সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন, আবার কেউ সেরেছেন বাগদান, কারুর আবার বিয়ের প্রস্তুতি পর্ব চলছে জোর কদমে। আর এই সব জুটির মধ্যে বেশ কয়েক মাস ধরেই যে জুটি চর্চায় ছিল তাঁরা হলেন প্রিয়াঙ্কা মিত্র ও শুভ্রজিৎ সাহা।

    ট্যুইস্টার ইভেন্ট নামে একটি পেজ থেকে নায়িকার মেহেন্দির ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে পাথরের কাজ করা বেইজ রঙের রাজকীয় স্লিভলেস গাউনে দেখা মিলেছে নায়িকার। তাঁর কানে পাথরের দুল ও পার্টি মেকআপে ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছিল নায়িকাকে। সেখানেই দেখা যায় এক মেহেন্দি আর্টিস্ট প্রিয়াঙ্কার হাতে মেহেন্দি এঁকে দিচ্ছেন। তাঁর উজ্জ্বল মুখ জুড়ে হাসির ঝিলিক। কিন্তু ওই ভিডিয়োয় দেখা মেলেনি শুভ্রজিতের।

    তবে ছোট পর্দার জনপ্রিয় আর এক অভিনেত্রী তানিয়া কর প্রিয়াঙ্কার মেহেন্দির বেশ কিছু ছবি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ভাগ করে নেন। সেখানে দেখা মেলে শুভ্রজিতের। তাঁর পরনে ছিল লাল রঙের পাঞ্জাবি। সব মিলিয়ে আর মাত্র কিছুটা সময়ের অপেক্ষা তারপরই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিৎ, আর তার আগে প্রকাশ্যে এল মেহেন্দির অনুষ্ঠানের নানা মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো।

    কিছুদিন আগেই প্রিয়াঙ্কাকে তাঁর ইন্ড্রাস্ট্রির বন্ধুদের মধ্যে অরিজিতা মুখোপাধ্যায় ও মানসী সেনগুপ্ত তাঁকে আইবুড়ো ভাত খাইয়ে ছিলেন। তাছাড়াও আরও অনেকেই জুটিতে তাঁদের আইবুড়োভাত খাইয়েছেন।

    প্রসঙ্গত, শুভ্রজিতের সঙ্গে সম্পর্কের আগে প্রিয়াঙ্কা সায়ন্ত মোদকের প্রেমে পড়েছিলেন। ২০২২ সালের দিকে তাঁরা তাঁদের প্রেমের কথা প্রকাশ্যে আনেন। যদিও সেই সম্পর্ক খুব একটা সুখের হয়নি। একটা সময় নায়িকা তাঁর প্রাক্তনের বিরুদ্ধে গুরুতর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। এরপর শুভ্রজিতকে মন দেন প্রিয়াঙ্কা।

    কাজের সূত্রে, প্রিয়াঙ্কাকে সর্বশেষ স্টার জলসার জনপ্রিয় মেগা ‘চিরসখা’য় বাবিলের প্রেমিকার চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। যদিও ইতিমধ্যেই মেগায় তাঁর ট্র্যাক শেষ হয়েছে। অন্যদিকে, শুভ্রজিতকেও এবার স্টার জলসায় দেখা যাবে। তাঁর নতুন ধারাবাহিক শুধু তোমারই জন্য খুব তাড়াতাড়ি আসছে ছোটপর্দায়। এই ধারাবাহিকে নায়কের বিপরীতে দেখা যাবে দীপান্বিতা রক্ষিতকে।

