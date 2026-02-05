Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Priyanka Wedding Menu: পার্সিয়ান পোলাও থেকে জাফরানি ফিশ, প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিতের বিয়ের মেনু জিভে জল আনবে!

    টলিউডে খুশির হাওয়া! দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৩রা ফেব্রুয়ারি সাতপাকে বাঁধা পড়লেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা এবং শুভ্রজিৎ। দুই তারকার এই চার হাত এক হওয়ার মুহূর্ত যেমন ছিল মায়াবী, তেমনই বিয়ের বিলাসিতা আর রাজকীয় ভোজ নিয়ে এখন চর্চা তুঙ্গে।

    Published on: Feb 05, 2026 9:15 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনির মাঝে শুরু হলো নতুন পথচলা। গত মঙ্গলবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন টলিউডের জনপ্রিয় জুটি প্রিয়াঙ্কা এবং শুভ্রজিৎ। শহরের এক অভিজাত অনুষ্ঠান বাড়িতে আয়োজিত এই রাজকীয় বিয়ের সাক্ষী থাকলেন দুই পরিবারের সদস্যসহ টলিপাড়ার একঝাঁক তারকা। কিন্তু সাজগোজ আর ছাদনাতলার রোম্যান্সের পাশাপাশি আমন্ত্রিতদের মন জয় করে নিয়েছে প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিতের বিয়ের ‘গ্র্যান্ড মেনু’। কী কী ছিল অতিথিদের রসনাতৃপ্তিতে?

    পার্সিয়ান পোলাও থেকে জাফরানি ফিশ, প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিতের বিয়ের মেনু জিভে জল আনবে
    পার্সিয়ান পোলাও থেকে জাফরানি ফিশ, প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিতের বিয়ের মেনু জিভে জল আনবে

    বিয়ের অনুষ্ঠানে ঢুকেই অতিথিদের জন্য ছিল স্টার্টারের এলাহি আয়োজন। স্টার্টারে ছিল মুচমুচে গোল্ডেন প্রন ফ্রাই এবং চিকেন রেশমি কাবাব। যাঁরা মাছ ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য ছিল লাইভ ফিশ তাওয়া প্যান ফ্রাই। নিরামিষাশীদের জন্য বেবি কর্ন এবং তৃষ্ণা মেটাতে হরেক রকমের মকটেল।

    মেইন কোর্সে বাঙালি ও পার্সিয়ান খাবারের ফিউশন। মূল ডিনারের আয়োজনে ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া। সাধারণ পোলাও-মাংসের বদলে এই জুটি মেনুতে এনেছিলেন বৈচিত্র্য। শুরুতে স্যালাড ও কাসুন্দির সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছিল ফিশ জাফরানি রোল এবং পনির পসিন্দা। গরম গরম বেবি নান-এর সঙ্গে সঙ্গত দিতে ছিল চানা পনির, দেরাদুন রাইস এবং মুগ ডাল। বাঙালির বিয়েতে ভেটকি পাতুরি থাকবে না, তা কি হয়! পাতে পড়েছিল ধোঁয়া ওঠা সর্ষে-নারকেলের পাতুরি।

    ভাতের পাতে সাদা পোলাওয়ের বদলে প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিৎ রেখেছিলেন সুগন্ধি পার্সিয়ান পোলাও। যার সঙ্গে মাখোমাখো মটন কষা (অথবা পনির প্রেমীদের জন্য মটর পনির) ছিল এক কথায় অনবদ্য।

    বাঙালি ভূরিভোজের সমাপ্তি হয়েছিল রাজকীয় ঢঙে। ড্রাই ফ্রুট চাটনি ও পাঁপড়ের পর পাতে এসেছিল গরম রসগোল্লা এবং জিভে জল আনা সন্দেশ। সবশেষে ছিল হজমকারক মুখশুদ্ধি পান।

    বিয়ের সাজে প্রিয়াঙ্কাকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন অপ্সরা, আর শুভ্রজিৎও লাল পাঞ্জাবিতে ছিলেন একদম সাবেকী বাবু। তাঁদের এই বিশেষ দিনটিকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছিল ছিমছাম অথচ অভিজাত সাজসজ্জা। বিয়ের প্রতিটি পরতে ছিল আভিজাত্য আর আন্তরিকতার ছোঁয়া। টলিপাড়ার এই নতুন দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনুরাগীরা। আপাতত সামাজিক মাধ্যমে এই রাজকীয় বিয়ের ছবি ও ভিডিও ভাইরাল।

    News/Entertainment/Priyanka Wedding Menu: পার্সিয়ান পোলাও থেকে জাফরানি ফিশ, প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিতের বিয়ের মেনু জিভে জল আনবে!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes