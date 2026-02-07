Edit Profile
    Priyanka-Subhrajit boubhat: ‘তুই না বল তুমি’, বৌভাতে শাশুড়ির শাসনে নাজেহাল প্রিয়াঙ্কা,অনুযোগ বরের

    বিয়ের আগে বা সম্পর্কের সহজতায় হয়তো তারা একে অপরকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু বিয়ের পর বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির বড়দের সামনে বা নতুন সম্পর্কের মর্যাদায় প্রিয়াঙ্কা শুভ্রজিৎকে 'তুমি' বলবেন কি না, তা নিয়ে একটা মজার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

    Published on: Feb 07, 2026 9:01 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বিয়ের পিঁড়ি থেকে সরাসরি ভাতের থালা— টলিপাড়ার পরিচিত মুখ প্রিয়াঙ্কা মিত্র এখন পুরোপুরি ‘ঘরণী’। অভিনেতা শুভ্রজিৎ সাহার সঙ্গে গত মঙ্গলবার সাত পাক ঘুরেছেন খড়কুটো খ্যাত অভিনেত্রী।

    তুই না বল তুমি, বৌভাতে শাশুড়ির শাসনে নাজেহাল প্রিয়াঙ্কা,অনুযোগ বরের
    বৌভাতের সাজ ও পরিবেশ:

    বৌভাতের দুপুরে প্রিয়াঙ্কাকে দেখা যাচ্ছে একদম ট্র্যাডিশনাল লুকে। এদিন সবুজ সিল্কের শাড়িতে অনন্য প্রিয়াঙ্কা! অন্যদিকে শুভ্রজিৎ পরেছেন একটি বাসন্তী বা হলুদ রঙের পাঞ্জাবি, যা অনুষ্ঠানের মেজাজের সাথে একদম মানানসই। খাওয়ার টেবিলে তাদের সামনে সাজানো হরেক রকমের পদ।

    'তুই' না 'তুমি' নিয়ে মিষ্টি খুনসুটি:

    ভিডিওর প্রধান আকর্ষণ হলো প্রিয়াঙ্কা ও শুভ্রজিতের কথোপকথন। বিয়ের আগে বা সম্পর্কের সহজতায় হয়তো তারা একে অপরকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু বিয়ের পর বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির বড়দের সামনে বা নতুন সম্পর্কের মর্যাদায় প্রিয়াঙ্কা শুভ্রজিৎকে 'তুমি' বলবেন কি না, তা নিয়ে একটা মজার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

    শাশুড়ির ‘ক্লাস’ ও সম্বোধনের গেরো

    খাওয়ার টেবিলে তখন এলাহি আয়োজন। কিন্তু খাবারের পদের চেয়েও বেশি চর্চা চলল প্রিয়াঙ্কার কথা বলা নিয়ে। বিয়ের আগে প্রেমের দিনগুলোতে হয়তো ‘তুই-তুকারি’ ছিল জলভাত, কিন্তু বিয়ের আসরে কি আর তা চলে? বিশেষ করে শাশুড়ি যখন পাশে দাঁড়িয়ে!

    ভিডিওতে দেখা গেল, প্রিয়াঙ্কা যখনই মেজাজে কথা বলতে যাচ্ছেন, তখনই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন তাঁর শাশুড়ি মা। তাঁর কড়া নির্দেশ— এবার থেকে বরকে আর ‘তুই’ নয়, বলতে হবে ‘তুমি’। শাশুড়ির এই মিষ্টি শাসনে প্রিয়াঙ্কা কার্যত নাজেহাল। মুখে লাজুক হাসি নিয়ে তিনি যখন ‘তুমি’ বলার চেষ্টা করছেন, তখন পাশে বসে মিটিমিটি হাসছেন শুভ্রজিৎ।

    খুনসুটির ভরপুর টেবিল

    শুভ্রজিতের অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট, বরের মর্যাদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় তিনি বেশ মজাতেই আছেন। প্রিয়াঙ্কা বারবার খেই হারিয়ে ফেললেও শাশুড়ি নাছোড়বান্দা; নতুন বউকে আদব-কায়দা শিখিয়েই ছাড়বেন তিনি। নেটপাড়ার মানুষ এই ভিডিও দেখে বলছেন, 'এমন শাশুড়ি পাশে থাকলে প্রিয়াঙ্কার সংসার যে বেশ জমজমাট হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'

