    বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন শুভ্রজিতের, বরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে, আদুরে বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্কা

    ফেব্রুয়ারি মাসেই বিয়ে সেরেছেন প্রিয়াঙ্কা মিত্র ও শুভ্রজিৎ সাহা। ২৩ মার্চ নায়কের জন্মদিন। বিয়ের পর এটাই প্রথম জন্মদিন শুভ্রজিতের। বউকে পাশে নিয়েই কেক কাটলেন নায়ক। বর কে জন্মদিনে কোন বিশেষ বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্কা?

    Mar 23, 2026, 15:17:08 IST
    By Sayani Rana
    ফেব্রুয়ারি মাসেই বিয়ে সেরেছেন প্রিয়াঙ্কা মিত্র ও শুভ্রজিৎ সাহা। ২৩ মার্চ নায়কের জন্মদিন। বিয়ের পর এটাই প্রথম জন্মদিন শুভ্রজিতের। বউকে পাশে নিয়েই কেক কাটলেন নায়ক। বর কে জন্মদিনে কোন বিশেষ বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্কা?

    সোমবার প্রিয়াঙ্কা তাঁর বরের উদযাপনের বেশ কিছু ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সাদা, কালো ও সোনালী রঙের বেলুন ও টেবিলে লাল-সাদা গোলাপ, মোমবাতি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। ছবি খোলা চুলে, নো মেকআপ লুকে, স্লিভলেস পোশাকে দেখা মেলে নায়িকার। তাঁর মুখে লেগেছিল হাসি। অন্যদিকে, শুভ্রজিৎ পরে ছলেন জাম রঙের শার্ট ও কালো টাউজার। প্রথম ছবিতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ছবি তোলেন নায়িকা।

    তারপর টেবিলে রাখা কেকের সামনে হাসি মুখে ধরা দেন শুভ্রজিৎ। পরের ছবিতে আবার প্রিয়াঙ্কা শুভ্রজিতের কপালে চুমু এঁকে দেন। তারপর আরও একটি ছবিতে মুখে গোলাপ নিয়ে দেখা যায় শুভ্রজিতের আর তাঁকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা।

    ছবিগুলি শেয়ার করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন সেই মানুষটাকে, যে আমার হৃদয়ের মালিক। প্রতিটা ঋতু, প্রতিটা পরিবর্তন এবং প্রতিটা অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা আরও গভীর হয়। আজ আমি শুধু তোমার জন্মদিনই উদযাপন করছি না বরং আমার জীবনে তুমি যে শান্ত, বিশ্বস্ত জাদু নিয়ে এসেছ, সেটাও উদযাপন করছি। শুভ জন্মদিন স্বামী।’

    তাঁদের এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই তাঁদের ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অনুরাগীরা। শুভ্রজিৎ নিজেও পোস্টে কমেন্ট করে লেখেন, ‘সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ, প্রিয়তমা।’ প্রিয়াঙ্কা আবার বরকে একটা চুমুর ইমোজি দিয়ে রিপ্লাই করেন। তাছাড়াও তাঁদের অনুরাগীরাও নায়ককে জন্মদিনের শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

    প্রসঙ্গত, শুভ্রজিতের সঙ্গে সম্পর্কের আগে প্রিয়াঙ্কা সায়ন্ত মোদকের প্রেমে পড়েছিলেন। ২০২২ সালের দিকে তাঁরা তাঁদের প্রেমের কথা প্রকাশ্যে আনেন। যদিও সেই সম্পর্ক খুব একটা সুখের হয়নি। একটা সময় নায়িকা তাঁর প্রাক্তনের বিরুদ্ধে গুরুতর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। এরপর শুভ্রজিতকে মন দেন প্রিয়াঙ্কা।

    কাজের সূত্রে, প্রিয়াঙ্কাকে সর্বশেষ স্টার জলসার জনপ্রিয় মেগা ‘চিরসখা’য় বাবিলের প্রেমিকার চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। যদিও ইতিমধ্যেই মেগায় তাঁর ট্র্যাক শেষ হয়েছে। অন্যদিকে, শুভ্রজিতকেও স্টার জলসায় দেখা যাচ্ছে। তাঁর নতুন ধারাবাহিক ‘শুধু তোমারই জন্য’ শুরু হয়েছে। এই ধারাবাহিকে নায়কের বিপরীতে দেখা যাচ্ছে দীপান্বিতা রক্ষিতকে।

