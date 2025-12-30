Chirosokha Update: বাবিলের সঙ্গে রাত কাটিয়ে প্রেগন্যান্ট, চিরসখায় এন্ট্রি এই সুন্দরীর, মিটিল অতীত?

Chirosokha Update: বাবিলের সঙ্গে রাত কাটিয়ে প্রেগন্যান্ট, চিরসখায় এন্ট্রি এই সুন্দরীর, মিটিল অতীত?
মিটিল-বাবিলের সম্পর্কে ভাঙন! সেই সুযোগে বাবিলের জীবনে এন্ট্রি নতুন নারীর। কাকে দেখা যাবে কোয়েলের চরিত্রে?
বাবিল-মিটিলের সম্পর্কে দূরত্ব যাবে তৈরি হয়েছে তা আগে বোঝা গিয়েছিল। তবে এবার বাবিলের জীবন থেকে নিজেকে মুছে ফেলতে উদ্যোগী মিটিল। নিজে যেচে বাবিলের সঙ্গে অন্য় নারীর বিয়ে ঠিক করতে চায় মিটিল। কারণ বাবিলের সঙ্গে সহবাসের জেরে অন্তঃসত্ত্বা সেই মেয়ে।
নতুন কাকু আর কমলিনীর কাছে এসে সব সত্যিটা বলে দিল মিটিল। তাড়াতাড়ি ওদের বিয়েও দিতে চায় সে। অন্য়দিকে বাবিলের দাবি, সে তাঁর জীবনে মিটিলকেই চায়। ওই রাতটা তাঁর জীবনের ‘ভুল’। অথচ সকলের চোখে এখন দোষী বাবিল। সব মিলিয়ে গল্পের নতুন মোড় জমজমাট। বাবিল চরিত্রে দর্শক দেখছে অভিনেতা রাজা গোস্বামীকে। আর মিটিলের চরিত্রে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রী লাভলি মৈত্রকে।
রাজার নতুন নায়িকা হিসাবে এবার গল্পে এন্ট্রি হচ্ছে টলিপাড়ার সুন্দরী নায়িকার। কোয়েলের ভূমিকায় দেখা মিলবে প্রিয়াঙ্কা মিত্রর। ইতিমধ্যেই এই সিরিয়ালে নিজের লুক প্রকাশ্যে এনেছেন নায়িকা।
চিরসখার সেটে কোয়েল অর্থাৎ প্রিয়াঙ্কার দেখা মিলল গোলাপি রঙা শর্ট ড্রেসে। আরেকটি ছবিতে কালো পার্টি ড্রেসে ধরা দিলেন প্রিয়াঙ্কা। এর আগে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়েরই খড়কুটো ধারাবাহিকে রাজা এবং প্রিয়াঙ্কাকে একসঙ্গে দেখেছে দর্শক। চিনি-রূপ জুটিকে একসঙ্গে দেখবার আনন্দ রয়েছে, তবে মিটিলের জন্য মন খারাপ সকলের।
শুরু থেকেই চিকসখায় মিটিল-বাবিল জুটি ভালোবাসা কুড়িয়েছে। হঠাৎ করে গল্পে টুইস্ট। প্রেমিকের চেয়ে প্রেমিকের পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়ার অভিযোগ ছিল মিটিলের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাই বলে এমন কিছু ঘটবে এমনটা আশা করেননি চিরসখার দর্শক।
বাবিলকে ক্ষমা করে দিয়েছে মিটিল। কিন্তু কোনওভাবেই নিজের জীবনে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে রাজি নয় সে। কারণ একটা মেয়ের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারবে না মিটিল। বাবিলকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে মিঠিও। ‘ভাইয়াদা তোর সঙ্গে ওই লোকগুলোর ফারাক কোথায়?’ বোনের কাছে এমন কথা শুনে অস্বস্তিতে পড়ে বাবিল। কমলিনীও সাফ জানায়, ছোট ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কোনওরকম বক্তব্য নেই তাঁর। প্রিয়াঙ্কার আগমনে চিরসখার চরিত্রগুলোর সমীকরণ কীভাবে সেটাই এখন দেখবার।