রাহুলের মৃত্যুতে শৈবাল-লীনা-সহ ৩ জনের নামে হল এফআইআর! কেন পুলিশে অভিযোগ জানাতে এত দেরি করলেন প্রিয়াঙ্কা?

রাহুলের মৃত্যুতে শৈবাল-লীনা-সহ ৩ জনের নামে হল এফআইআর! কেন পুলিশে অভিযোগ জানাতে এত দেরি করলেন প্রিয়াঙ্কা?
গত শনিবার, রাহুল মারা যাওয়ার ৭ দিন পর, প্রিয়াঙ্কা সরকার এফআইআর দায়ের করলেন। কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় এবং তালসারি থানায় এফআফআর করা হয়েছে। ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর কর্ণধার শৈবাল ও লীনা-সহ আরও ৩ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এফআইআর।
গত রবিবার এসেছিল দুঃসংবাদ আচমকাই। বিকেলের দিক থেকে খবরটা ছড়াতে শুরু করে টলিপাড়ায়। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অনেকেই। ভোলে বাবা পার করেগা-র শ্যুটিংয়ে সুস্থ শরীরে শহর ছেড়েছিলেন যেই রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আর নেই। তালসারির সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিলেন, এরপর যখন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে।
এরপর একের পর এক ঘটনার জট খুলতে থাকে। বোঝা যায়, শ্যুটিংস্পটে কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থাই ছিল না। চূড়ান্ত অব্যবস্থা কেড়ে নিয়েছে অভিনেতাকে। এর আগে রাহুলের হয়ে বিচার চেয়ে প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন রাহুলের বন্ধুরা। টলিপাড়ার বেশিরভাগ কলাকুশলীরা সরব হন। এরপর শনিবার, রাহুল মারা যাওয়ার ৭ দিন পর, প্রিয়াঙ্কা সরকার এফআইআর দায়ের করলেন। কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় এবং তালসারি থানায় এফআফআর করা হয়েছে।
জানা গিয়েছে যে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২), ১০৬(১) এবং ২৪০ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে প্রিয়াঙ্কা ব্যক্তিগত ভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন তালসারি থানায়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬(১), ২৪০, ও ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর কর্ণধার শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ পরিচালক শুভাশিস মণ্ডল, ফ্লোর এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার শান্তনু নন্দী এবং প্রযোজক সংস্থার ম্যানেজার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
সঙ্গে কেন এতদিন পর এফআইআর দায়ের, সেটাও জানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি তাঁর বয়ানে জানিয়েছেন, ‘আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি। আমি গভীর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং ভীষণ বড় ধাক্কা পেয়েছি। কারণ, আমি কখনও ভাবতেই পারিনি যে সত্যিই সেই মানুষটিকে হারিয়ে ফেলব, যিনি আমাকে সারা জীবন পথ দেখিয়েছেন। সেই কারণেই এই অভিযোগ দায়ের করতে আমার বিলম্ব হয়েছে।’
শনিবার রাহুল জলে ডুবে যাওয়ার পর, প্রথমে প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয় যে, বারংবার না করা সত্ত্বেও নাকি রাহুল জলে নামেন। তবে পায়ের পাতা সমান জলে তিনি ছিলেন। সেখানেই পড়ে যান ঢেউয়ের ধাক্কায়। এমনকী, লীনা দাবি করেন যে তাঁদের স্ক্রিপ্টে জলের কোনো দৃশ্যই ছিল না। তবে পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রা জানায়, রীতিমতো হাঁটু জলে ড্রোন শট নেওয়া হচ্ছিল। রাহুল আর ভোলে বাবা-র নায়িকা দুজনেই পড়ে গিয়েছিলেন। এমনকী, প্রথমে শ্বেতাই পড়ে যান। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে পড়ে যান রাহুল। কিন্তু নায়িকাকে উদ্ধার করা গেলেও, রাহুলকে উদ্ধার করতে সময় লাগে। এমনকী, ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও স্পষ্ট, প্রায় ১ ঘণ্টা জলে ডুবে ছিলেন রাহুল।
