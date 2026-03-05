‘এত টাকার কাঙাল…’! মরা শাশুড়ির শেষযাত্রার ভ্লগিং, ট্রোলের মুখে প্রবাসে ঘরকন্নার মহুয়া

‘এত টাকার কাঙাল…’! মরা শাশুড়ির শেষযাত্রার ভ্লগিং, ট্রোলের মুখে প্রবাসে ঘরকন্নার মহুয়া
শাশুড়ির মরদেহ হাসপাতাল থেকে বাড়ি আনা, তাঁকে শ্মশানে গিয়ে দাহ করা, সমস্তটাই ভ্লগে তুলে ধরেছেন মহুয়া তাঁর প্রবাসে ঘরকন্না চ্যানেলে। আর তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চরম ট্রোলিংয়ের মুখে পড়েছেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটপাড়া যাকে এক নিমেষে ভালোবাসায় ভরাতে পারে, আবার পরের মুহূর্তেই তাঁকে নিয়ে হতে পারে চরম ট্রোলিং। ঠিক যেমনটা দেখা যাচ্ছে ‘প্রবাসে ঘরকন্না’-খ্যাত মহুয়া গঙ্গোপাধ্যায়-এর ক্ষেত্রে। কদিন আগেই শাশুড়ি প্রয়াত হন তাঁর। আর শাশুড়ির শেষযাত্রার ভ্লগিং করতেই রীতিমতো ট্রোলের মুখে পড়তে হল মহুয়াকে। রীতিমতো নানা পেজ থেকে কটাক্ষ করা হচ্ছে মহুয়াকে। অভিযোগ ‘কটা টাকার জন্য নিজের বিবেক বিক্রি’ করেছেন।
শাশুড়ির মরদেহ হাসপাতাল থেকে বাড়ি আনা, তাঁকে শ্মশানে গিয়ে দাহ করা, সমস্তটাই ভ্লগে তুলে ধরেছেন মহুয়া। শুরুতেই তিনি জানিয়েছেন যে, বিগত পাঁচ বছর ধরে নিজের ভালো-র যেমন ভিডিয়ো করেছেন, তেমনই খারাপ সময়ও রেখে দিতে চান স্মৃতির পাতায়। মহুয়া আরও জানান যে, তাঁর শ্বশুরবাড়ির পরিবারও তাঁকে বলেছে ভিডিয়ো তুলে রাখতে। যাতে পরবর্তীতে কখনো চাইলে তাঁরা এগুলি দেখতে পারেন।
আরও পড়ুন: জেতেন মানসী, ইন্ডিয়ান আইডল ট্রফি হাতছাড়া হয় তাঁর! শ্রেয়ার কণ্ঠে তা স্নেহা শঙ্করেরই তারিফ
মহুয়াকে তাঁর ভ্লগেই বলতে শোনা যায়, ‘আপনারা জানেন আমরা দেশে এসেছি, আমার শাশুড়িমা মারা গেছে। সুন্দর সময় যেমন আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেই, এটা আমার পরিবারের চরম দুঃসময়। ডেইলি ভ্লগার হিসাবে আমার মনে হয় আপনারা আমার বৃহত্তর পরিবার, আপনাদের সঙ্গে এটাও ভাগ করা উচিত। প্রথমে ভেবেছিলাম করব না। কিন্তু আমার শাশুড়িমা মারা যাওয়ার পর, আমাদের বাড়ির গুরুজন এখন আমার বড় ভাসুর। বড় ভাসুর-বড় জা, মেজ ভাসুর-মেজ জা বলল মায়ের চলে যাওয়ার ভিডিয়ো করিস।’ এখানেই শেষ নয়, মহুয়া আরও স্পষ্ট করেছেন, কোনোভাবেই টাকা রোজগার করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাই ভিডিয়োর মনিটাইজেশন বন্ধ রাখবেন- ‘মনিটাইজেশন বন্ধ রাখব। ফেসবুকে মনিটাইজেশন বন্ধ করতে জানি না। তাই ফেসবুকে দেব না…’!
আরও পড়ুন: বক্স অফিস কাঁপাচ্ছে কেরালা স্টোরি ২! বুধবারেও মোটা আয়, ৬ দিনে কত হল কালেকশন?
তবে এত কিছুর পরেও পিছু ছাড়েনি ট্রোলাররা। একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ? আবার লিখেছো জীবন খাতায় যুক্ত হলো নতুন দুটি পাতা! ধন্য তুমি ধন্য । লেখা উচিত ছিল মমতাময় একটি অধ্যায় এর পরিসমাপ্তি। মহুয়া ছি। আর পারলে আমার কমেন্ট বক্সে বলে যেও কে কে তোমাকে শেষ যাত্রার ভিডিও করতে অনুরোধ করেছে, বিশেষত সাবস্ক্রাইবাররা। ধিক্কার তোমায়…’!