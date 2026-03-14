Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Probase Ghorkonna Husband: শাশুড়ির মৃত্যু নিয়ে ভ্লগ, প্রবাসে ঘরকন্নার মহুয়ার বরকে চেনেন? আমেরিকায় চাকরি, কত আয় মানিকের?

    Mar 14, 2026, 17:52:42 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শাশুড়ির মৃত্যু নিয়ে ভ্লগ বানিয়ে আপতত নেটপাড়ার চক্ষূশূল প্রবাসে ঘরকন্না খ্যাত মহুয়া। কদিন আগে যে মহুয়ার গুনগান গাইত সকলে, এখন তাঁরাই ছিছি করছে। শাশুড়ি মায়ের শেষকৃত্যের ঘটনাকে ওভেনে কেক-বেকিং করার সঙ্গে তুলনা করার মতো অসংবেদনশীল কাজও অবলীলায় করেছেন মহুয়া।

    তারপরও থামেননি তিনি। নিয়মিত নিজের ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুকে আপটেড দিয়ে চলেছেন। যা দেখে হতবাক অনেকেই। দীর্ঘদিন ধরে স্বামী-সন্তান নিয়ে মার্কিন মুলুকে জমিয়ে সংসার করছেন মেদিনীপুরের মেয়ে মহুয়া।

    এতদিন মহুয়ার কণ্ঠে ‘নমস্কার, কেমন আছেন সবাই….’, শুনলেই মুগ্ধ সকলে। সেই ছবিটা অবশ্য় হালে বদলেছে। নিজের রোজনামচা সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেই ভাইরাল এই গৃহবধূ। আমেরিকায় প্রবাসীরা কেমনভাবে জীবনযাপন করে এটাই তাঁর ভ্লগের উপজীব্য। ডিপেন্ডেবল ভিসায় সে দেশে গিয়েছেন মহুয়া। তাঁর স্বামী মানিক গঙ্গোপাধ্য়ায় দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকায় কর্মরত। গোবরডাঙার ছেলে।

    সম্বন্ধ করে বিয়ে মহুয়া-মানিকের। যে প্রায় এক যুগ আগের কথা। ইঞ্জিনিয়ার পাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন মহুয়ার বাবা-মা। আইটি সেক্টরে কাজ করেন মানিক। শুরুতে বেঙ্গালুরুতে কর্মরত ছিলেন তিনি।

    পরে সেখান থেকে মার্কিন মুলুকে যাওয়া কর্মসূত্রেই। বর্তমানে অন্যতম নামী বেসরকারি সংস্থা ওরাকেল (Oracle)-এর ডিরেক্টর পদে রয়েছেন তিনি। তাঁর জব লোকেশন ক্যালিফোর্নিয়া।

    ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকেই ওরাকেল-এ কর্মরত মানিক গঙ্গোপাধ্যায়। এবিএ-র ডিগ্রিও শেষ করেছেন তিনি। মার্কিন মুলুকে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা প্রায় ১০ বছরের। পদ অনুযায়ী মাস গেলে মোটা টাকা থুড়ি ডলার রোজগার মহুয়াদির স্বামীর।

    গ্লাসডোরের মতো ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় এই কোম্পানির ডিরেক্টর পদের বেতন বছরে ২ থেকে ৪ লক্ষ ডলার। অর্থাৎ কমপক্ষে বছরে ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার আশেপাশে রোজগার করেন মহুয়ার স্বামী।

    মহুয়া ও মানিকের দুই সন্তান-মেহা ও রামা। সব কটাক্ষের সরাসরি জবাব না দিলেও শনিবারের আপলোড করা ভ্লগে মহুয়া জানিয়েছেন, পূর্বপুরুষরা কেমন ছিল, মেহা-রামা'র বড় হয়ে যদি কখনও সেই স্মৃতি ফিরে দেখার ইচ্ছে হয়, যদি তাঁদের ছেলেমেয়েরা কখনও দেশে না ফেরে, যদি তাঁরা সেই সব কখনও দেখতে যায় তাহলে এই ভ্লগ বা ইউটিউব চ্যানেলই হবে উত্তরসূরীদের আয়না। প্রসঙ্গত, জানিয়ে রাখি মহুয়ার ছেলে রামার জন্ম আমেরিকায়। সে মার্কিন নাগরিক। কিশোরী কন্য়ে মেহাও জানিয়েছে, বড় হয়ে মার্কিন মুলুকেই কেরিয়ার গড়তে চায় সে। মহুয়া আগের একটি ভ্লগে জানিয়েছিলেন, স্বামীর চাকরি শেষ হলে তাঁরা দুজন হয়ত ভবিষ্যতে দেশে ফিরে আসবেন।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes