ফের জটিলতায় ‘হেরা ফেরি ৩’, কপিরাইটের মালিকানা নিয়ে বিপাকে প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা

ফের জটিলতায় ‘হেরা ফেরি ৩’, কপিরাইটের মালিকানা নিয়ে বিপাকে প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা
হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে বিবাদের মধ্যে, বিজয় কুমার দাবি করেছেন যে প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা 'আইনি প্রক্রিয়া বিলম্বিত' করার চেষ্টা করছেন।
অক্ষয় কুমার, পরেশ রাওয়াল এবং সুনীল শেট্টির বহু প্রতীক্ষিত ‘হেরি ফেরি ৩’ নিয়ে সমস্যা যেন বেড়েই চলেছে। ছবিটি এখন একটি আইনি বিবাদের কেন্দ্রে রয়েছে, যেখানে একজন দক্ষিণ ভারতীয় প্রযোজক ফ্র্যাঞ্চাইজির কপিরাইট মালিকানা নিয়ে সিনেমার প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার সঙ্গে লড়াই করছেন। চলমান বিবাদের মধ্যে, নাদিয়াদওয়ালার অধিকারের দাবির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিজয় কুমার এখন দাবি করছেন যে ফিরোজ ইচ্ছাকৃতভাবে 'আইনি প্রক্রিয়া বিলম্বিত' করার চেষ্টা করছেন।
হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য আইনি ঝামেলা
সম্প্রতি পিঙ্কভিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, ‘হেরা ফেরি’ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা দাবিতে ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার বিরুদ্ধে লড়াইরত বিজয় কুমার এই আইনি লড়াই নিয়ে মুখ খুলেছেন এবং দাবি করেছেন যে নাদিয়াদওয়ালা শুধু পুরো প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত করছেন।
বিজয় বলেন, ‘হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজির সম্পূর্ণ স্বত্ব আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে আছে, সবকিছুই। আর জানেন কি? উনি অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় পর্বটি তৈরি করেছে। দ্বিতীয় ছবির পর, সে তৃতীয়টির ঘোষণাও দেয়। তখনই আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং তাকে চিঠি লিখি, কিন্তু সে আমাদের এড়িয়ে যেতে থাকে। অবশেষে, আমাদের আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়, এবং আদালত খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে স্বত্ব আমাদের কাছেই আছে… আমরা শুধুমাত্র হিন্দি সংস্করণের জন্য একবার রিমেক করার অধিকার দিয়েছিলাম। সে সেটি তৈরি করে, কিন্তু তারপর আমাদের সম্মতি বা জ্ঞান ছাড়াই দ্বিতীয় ছবিটি নিয়ে এগিয়ে যায়। যে কারণেই হোক, আমরা তখন বিষয়টি নিয়ে আর এগোইনি, আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে, যখন সে তৃতীয় ছবিটি বানানোর চেষ্টা করে, আমরা একটি নোটিশ জারি করে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিই যে তার কোনো অধিকার নেই, এবং এমনকি দ্বিতীয় ছবিটিও স্বত্ব লঙ্ঘন করেছে।’
বিজয় আরও বলেন, ‘তৃতীয় কিস্তির ব্যাপারে তিনি ইতিবাচক সাড়া দেননি। বরং, তিনি কোনওভাবে এটি তৃতীয় কোনও পক্ষের কাছে বিক্রি বা হস্তান্তর করার চেষ্টা করছিলেন। তখনই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হই এবং একটি মামলা দায়ের করি। তিনি আদালতে হাজির হয়েছেন, কিন্তু মামলার কার্যক্রম বিলম্বিত করে চলেছেন। তিনি কী অর্জন করতে চাইছেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আদালত খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে অধিকার আমাদেরই হাতে, এবং আমরা সেই আদেশ পাওয়ার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী।’
এই মুহূর্তে কারও কাছে স্বত্ব বিক্রি করতে ইচ্ছুক কিনা জানতে চাইলে বিজয় বলেন যে, নাদিয়াদওয়ালার সঙ্গে বিষয়টি মিটমাট হয়ে গেলেই তারা অন্যান্য বিকল্প বিবেচনা করতে পারবেন।
গত ফেব্রুয়ারিতে মাদ্রাজ হাইকোর্ট নাদিয়াদওয়ালার কাছে প্রশ্ন তুলেছিল যে তাঁর ছবি ‘হেরা ফেরি ৩’ আদৌ তৈরি হচ্ছে কি না, কারণ সেভেন আর্টস ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি প্রযোজনা সংস্থা দাবি করেছে যে ‘হেরা ফেরি’ ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বত্ব নাদিয়াদওয়ালা নন, বরং তারাই এর মালিক।
সেভেন আর্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড একটি আবেদন দাখিল করে জানিয়েছে যে, নাদিয়াদওয়ালাকে মালয়ালম মূল চলচ্চিত্র ‘রামজি রাও স্পিকিং’ (১৯৮৯)-এর কেবল একটি হিন্দি রিমেক তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যেটি ২০০০ সালে প্রিয়দর্শন পরিচালিত ‘হেরা ফেরি’ নামে মুক্তি পায়।
হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্পর্কে
প্রিয়দর্শন পরিচালিত 'হেরা ফেরি' ২০০০ সালে প্রথম মুক্তি পায় এবং এর মাধ্যমেই দর্শকরা বাবুরাও গণপতরাও আপ্তে ( পরেশ ), রাজু (অক্ষয়) ও শ্যাম (সুনীল)-এর মতো আইকনিক ত্রয়ীর সঙ্গে পরিচিত হন। ছবিটি দ্রুত ব্যাপক সাফল্য লাভ করে এবং এর তীক্ষ্ণ লেখনী ও হাস্যরসাত্মক টাইমিংয়ের জন্য একটি কাল্ট অনুসরণকারী গোষ্ঠী তৈরি করে। নীরজ ভোরা পরিচালিত ২০০৬ সালের সিক্যুয়েল 'ফির হেরা ফেরি'-তে এই চরিত্রগুলো আবার ফিরে আসে।