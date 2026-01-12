Swastika Dutta: ‘জীবনে মানুষ এসেছেন, বিদায় নিয়েছেন, আমি কাউকে আটকাইনি’, কোন স্বপ্নপূরণ ‘বিদ্য়া ব্যনার্জি’ স্বস্তিকার?

Swastika Dutta: ‘জীবনে মানুষ এসেছেন, বিদায় নিয়েছেন, আমি কাউকে আটকাইনি’, কোন স্বপ্নপূরণ ‘বিদ্য়া ব্যনার্জি’ স্বস্তিকার?
‘অনেকের অনেক বক্তব্য, আমার সম্পর্কগুলো নিয়ে….’, চাঁচাছোলা ভাষায় নিন্দকদের জবাব। কলকাতার বুকে স্বপ্নের বাড়ি কিনলেন স্বস্তিকা।
বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত। তাঁর অভিনয় কেরিয়ার এক দশক পার করেছে। সিনেমা-ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করলেও ছোটপর্দা তাঁকে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি দিয়েছে। বর্তমানে বিদ্যা ব্যানার্জি সিরিয়ালের সুবাদে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছেন অভিনেত্রী। রবিবার মাঝ রাতে স্বস্তিকার আচমকাই উপলব্ধি ‘জীবনে মানুষ এসেছেন, বিদায় নিয়েছেন, আমি কাউকে আটকাইনি, কারণ যারা চলে যেতে চায়, তাঁদের আটকানো যায় না'।
স্বস্তিকার ব্যক্তিগত জীবন হামেশাই থেকেছে লাইমলাইটে। কো-স্টার ক্রুশ আহুজার সঙ্গে প্রেমচর্চা হোক বা শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুল্লমুখুল্লা রোম্যান্স। তবে সে সব এখন অতীত। কেরিয়ারই তাঁর মূল ফোকাস জীবনে, গত কয়েক বছরে সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন স্বস্তিকা। এবার নিজের স্বপ্নপূরণ করলেন নায়িকা।
নিজের নতুন বাড়ি কিনলেন। দীর্ঘ বছরের হাড়ভাঙা খাটুনি, অধ্যাবসায় আর ত্যাগের পর নিজের এই বিশেষ অর্জনের কথা ভক্তদের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন তিনি।
সম্প্রতি নিজের ফেসবুকে একটি আবেগঘন পোস্ট ভাগ করে নিয়েছেন স্বস্তিকা। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, এই বাড়িটি তাঁর কাছে কেবল একটি ইমারত নয়, বরং তাঁর বছরের পর বছর পরিশ্রমের প্রতিফলন। নিজের উপার্জনের টাকায় কেনা এই মাথার উপরের ছাদটি তাঁর জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি।
স্বস্তিকা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘স্বপ্ন অনেক সময় দীর্ঘ পথ হাঁটার পর সত্যি হয়।’ তিনি আরও জানান যে, এই পর্যায়ে পৌঁছাতে তাঁকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে এবং দিনের পর দিন শুটিং ফ্লোরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। আজ নিজের ঘর সাজানোর আনন্দই আলাদা।
কী আছে ফেসবুক পোস্টে? পোস্ট করা ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রী জিনস আর সোয়াটারে হাসিখুশি মুখে তাঁর নতুন বাড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নায়িকা লেখেন, আমায় নিয়ে অনেক লেখা, অনেক গল্প, অনেকের আশা অনেকের যাওয়া। অনেকের অনেক বক্তব্য অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত কে নিয়ে, তার কাজ, তার পরিবার, তার সম্পর্ক (সম্পর্কগুলো) নিয়ে। স্বস্তিকাকে কতজন চেনেন আপনারা? আমি, অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্তের কথা বলছি না, আমি স্বস্তিকার কথা বলছি… জীবনে মানুষ এসেছেন, বিদায় নিয়েছেন। আমি কাউকে আটকাইনি, কথায় আছে না,যে যেতে চায় তাকে রোখা যায় না।'
ভাঙা মনের যন্ত্রণা চেপে তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু আমার এই স্বপ্নটাকে আমি কোনোদিনও যেতে দিইনি। স্ট্রাগল আমিও করেছি মানুষিক, শারীরিক, ব্যাক্তিগত।
স্বপ্ন হঠাৎ করেই সত্যি হয়ে যায়… কিন্তু নিজের স্বপ্নের মধ্যে জায়গা সবাই কে দেবেন না... ওটা নিজের থাক...বাবা আমার বাড়ি হলে ব্যালকনি টা মাস্ট, মা আমাকে আমার। অনুযায়ী সাজাতে দেবে কিন্তু, ওই তোমার,কাচের বাটি গ্লাস,এটা ওটা হবেনা করোনা। একটু যদি নিজের স্বপ্ন পূরণের কথাটা আগে ভাবতাম তাহলে ১২ বছর লাগত না... না? আমার এই পৃথিবীর অংশ আমি, আমার পরিবার! এখানে হবে গল্প লেখা..'।
'ভজ গোবিন্দ', 'বিজয়িনী' থেকে শুরু করে 'কি করে বলব তোমায়'— প্রতিটি ধারাবাহিকে স্বস্তিকা নিজের অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। বর্তমানে ছোট পর্দার পাশাপাশি সিনেমা এবং ওয়েব সিরিজেও তাঁর উপস্থিতি উজ্জ্বল। নিজের এই নতুন ঠিকানায় জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন স্বস্তিকা।
পরিশ্রম করলে যে স্বপ্ন সত্যি হয়, স্বস্তিকার এই অর্জন ফের একবার সেটিই প্রমাণ করল। 'স্বপ্নপুরী'র প্রতিটি কোণ অভিনেত্রীর নিজের মতো করে সেজে উঠুক— এটাই এখন তাঁর অনুরাগীদের প্রার্থনা।