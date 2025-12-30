হবু বউকে ছেড়ে বিদ্যাকে বিয়ে করে রাজরীত, কোন দিকে মোড় নেবে নায়িকার জীবন?

হবু বউকে ছেড়ে বিদ্যাকে বিয়ে করে রাজরীত, কোন দিকে মোড় নেবে নায়িকার জীবন?
শুরুর দিন থেকেই ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ ধারাবাহিকটি সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। সচরাচর ধারাবাহিকগুলিতে নায়িকাদের যেভাবে ধারাবাহিকে দেখানো হয়, এই ধারাবাহিকে নায়িকার ভূমিকা বা অভিনয় একেবারে অন্যরকম। অন্যায় সহ্য করতে পারে না বিদ্যা, যার ফলে নিজের মানুষদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না বিদ্যা।
বিদ্যার এই মনোভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেকের চক্ষুশুল হয়ে দাঁড়ায়। বাড়িতেও ভাই বোনের থেকে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা পায় না বিদ্যা। এর মধ্যেই যখন বোনের বিয়ে উপলক্ষে কিছুটা আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়, সেখানেও ঘটবে এমন একটি ঘটনা যা চিরকালের জন্য পাল্টে দেবে বিদ্যার জীবন।
নতুন বছর বিদ্যার জীবন একেবারেই পাল্টে দেবে, যার কিছু ঝলক সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ধারাবাহিকের নতুন প্রমো দেখে। ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ ধারাবাহিকের নতুন প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বোনের বিয়ে নিয়ে ভীষণ খুশি বিদ্যা। বিয়েতে যাতে কোনরকম ত্রুটি না থাকে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।
কিন্তু ছাদনা তলায় বোনকে নিয়ে যেতেই হঠাৎ করে বিদ্যা দেখে বিদ্যার সঙ্গে যার বিয়ে হচ্ছে সে আর কেউ নয় রাজরীত। কিন্তু এই মানুষটাই তো বিদ্যাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল? তাহলে? না, বিদ্যা মুখে কিছুই বলে না চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পাশে। কিন্তু ধারাবাহিকের নায়ক এরপর যা করল তার জন্য হয়তো একেবারেই প্রস্তুত ছিল না বিদ্যা।
সমস্ত রীতিনীতি মেনে বিয়ের প্রস্তুতি থাকলেও হবু বর আগেই জানিয়ে দেয় শুভদৃষ্টি বা মালা বদল কিছুই করবে না সে। একেবারে সিঁদুর দান করেই বিয়ে করবে সে। আচ্ছা, এত অব্দি না হয় মানা গেল। এরপর সিঁদুর লাগানো কুনকে নিয়ে হঠাৎ বিদ্যার বোনের জায়গায় রাজরীত সিঁদুর পরিয়ে দেয় বিদ্যাকে।
এই কাণ্ড দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত সকলে হকচকিয়ে যায়। বিদ্যা নিজেও চমকে যায় কারণ এই ঘটনার জন্য সে নিজেও প্রস্তুত ছিল না। শুধুমাত্র এইটুকুই জিজ্ঞাসা করে, এমনটা কেন করল রাজরীত? এবার কোন দিকে এগোবে বিদ্যার জীবন? এই ঘটনায় নিজের পরিবারের থেকে কি আরও দূরে সরে যাবে বিদ্যা?
প্রসঙ্গত, বিদ্যা চরিত্রে অভিনয় করার হাত ধরে অনেক দিন পর ছোটপর্দায় ফিরে এসেছেন স্বস্তিকা দত্ত। অন্যদিকে প্রথম স্বস্তিকার বিপরীতে অভিনয় করছেন অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত ধারাবাহিক টিআরপি তালিকায় একদম প্রথম দিকেই থাকছে, যার ফলে বোঝা যাচ্ছে এই ধারাবাহিকের চাহিদা বেশ ভালই রয়েছে দর্শকদের মধ্যে।