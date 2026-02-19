Edit Profile
    না ফেরার দেশে বিখ্যাত কমেডিয়ান উত্তম দাস, শোকজ্ঞাপন প্রসেনজিৎ-জোজোর

    শুধুমাত্র একজন কৌতুক শিল্পী হিসেবে নয়, একজন উপস্থাপক হিসেবেও ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন কমেডিয়ান উত্তম দাস। আশির দশকে উত্তম দাস এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি অনায়াসে মানুষের মন জয় করতে পারতেন। এমন একজন ব্যক্তি যিনি মঞ্চে দাঁড়ালেই মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ত শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে।

    Published on: Feb 19, 2026 5:20 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    না ফেরার দেশে বিখ্যাত কমেডিয়ান উত্তম দাস
    না ফেরার দেশে বিখ্যাত কমেডিয়ান উত্তম দাস

    উত্তম দাসের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা বলিউড। শোক প্রকাশ করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে জোজো সকলেই। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, ‘উত্তম দাস এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি মঞ্চে উঠলেই যেন যাদু সৃষ্টি করতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের এক প্রতিভা। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন কিন্তু তাঁর কাজ এবং স্মৃতি চিরকাল আমাদের হৃদয় থেকে যাবে। শ্রদ্ধাঞ্জলি।’

    গায়িকা জোজো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখেন, ‘উত্তমদা, আমার ছোটবেলার আরো এক অধ্যায়ে চলে গেল। তখন আমি এই সংগীত জগতের মঞ্চে নতুন কিন্তু উনি তখন মঞ্চের হাসির রাজা উত্তম দাস হয়ে জ্বলজ্বল করছেন সারা বাংলা জুড়ে। আজ সকালে ফোন খুলে খবরটা দেখে থমকে গেলাম কিছুক্ষণ। একে একে কাছের মানুষকে হারিয়ে ফেললাম। হ্যাঁ জানি এটাই তো নিয়ম তবুও মন মানতে চায় না। ভালো থেকো।’

    প্রসঙ্গত, খরদহের সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন উত্তম দাস। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন মানুষের মনে। টেপ রেকর্ডার এবং ক্যাসেটের যুগে যেখানে মধ্যবিত্তদের ঘরে একটা আলাদা জায়গা থাকতো কিশোর কুমার থেকে শুরু করে কুমার শানুর, সেখানে অবলীলায় নিজের জায়গা করেছিলেন হাসির রাজা উত্তম দাস।

    একটা সময় ছিল যখন উত্তম দাস ছাড়া বিজয় সম্মেলনই অসম্পূর্ণ ছিল। শহরতলি থেকে শুরু করে বাংলার বড় বড় উৎসব সব জায়গায় উত্তম দাসকে এক কথায় সকলেই চিনতেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সকলেরও খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একজন মানুষের চলে যাওয়াই খুব স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ টলি পাড়ার কলা কুশলীদের।

