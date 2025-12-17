Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Prosenjit Chatterjee Daughter: ২য় বউয়ের সঙ্গে পাঁচ বছরের সংসার ছিল প্রসেনজিতের, এক মেয়েও হয়, কী করে এখন সে, আছে প্রেমিকও

    ১৯৯৭ সালে অপর্ণা গুহঠাকুরতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অভিনেতা। সেই বিয়েটাও টেকেনি। ডিভোর্সের পর একরত্তি মেয়েকে নিয়ে বিদেশে চলে যান অপর্ণা। বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না প্রেরণাও।

    Published on: Dec 17, 2025 6:04 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে মিশুক ওরফে তৃষাণজিৎকে চেনেন সকলেই। বলিউডের বহু পার্টিতে তাঁকে দেখা যায় আজকাল বাবার সঙ্গে। তবে সকলের চোখের আড়ালেই রয়ে গিয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। প্রসেনজিৎ ও অপর্ণা গুহঠাকুরতার মেয়ে প্রেরণা। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও, প্রসেনজিতের বোন পল্লবীর সঙ্গে ছবি আছে প্রেরণার।

    প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রেরণা।
    প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রেরণা।

    ১৯৯২ সালে দেবশ্রী রায়কে বিয়ে করেছিলেন প্রসেনজিৎ। বছর তিনকে যেতে না যেতেই ভেঙে যায় সে সম্পর্ক। এরপর দ্বিতীয়বার ১৯৯৭ সালে অপর্ণা গুহঠাকুরতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অভিনেতা। সেই বিয়েটাও টেকেনি। বছর পাঁচেক যেতে না যেতেই দুজনে ইতি টানেন সম্পর্কে।

    আরও পড়ুন: একসময় বিক্রি করত টুথপেস্ট! বলিউডের শাহরুখ-সলমন-আমিরের চেয়েও বড়লোক এখন এই লোকটি

    অভিনয় জগতের সঙ্গে কোনও যোগ ছিল না অপর্ণার। ভালোবেসে প্রসেনজিতের হাত ধরেছিলেন। দুজনের একটি মেয়েও হয়। নাম রাখেন প্রেরণা। শোনা যায়, প্রসেনজিতের সঙ্গে নায়িকাদের ঘনিষ্ঠতা মেনে নিতে পারেননি অপর্ণা। আর সে কারণেই পরকীয়ার অভিযোগে বিদ্ধ প্রসেনজিতের সঙ্গে সম্পর্কের পাঠ চুকিয়ে দেন তিনি। চলে যান বিদেশ।

    আরও পড়ুন: বাঙালি হলেও, বাংলায় থাকেননি শ্রেয়া! মুর্শিদাবাদের মেয়ে তিনি, কোন স্কুল-কলেজে করেছেন পড়াশোনা?

    ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা, পেশায় আইনজীবী প্রসেনজিতের মেয়ে প্রেরণা। অপর্ণার সঙ্গে ডিভোর্সের বছরেই অর্পিতাকে বিয়ে করেন প্রসেনজিৎ। তাঁদের একটি ছেলেও হয়, নাম তৃষাণজিৎ। ছেলেকে নিয়ে নানা পোস্টে ভরা থাকে প্রসেনজিতের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। শুধু সেখানে জায়গা হয় না মেয়েরই। এক সাক্ষাৎকারে মেয়ে প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘ওর সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা আছে, দেখা হয় না। বাইরে থাকে। আমি ওঁদের জীবনের মধ্যে ঢুকতে চাই না। তবে সঠিক সময়ের অপেক্ষায় রয়েছি। ঈশ্বরের বিশ্বার করি, ঈশ্বর করুণাময়। খারপ হোক, ভালো হোক, আশা রাখি ঈশ্বর সে সময় দেবেন যখন আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরব।’

    আরও পড়ুন:কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ ছবির সেটে হাতে গুরুতর চোট পেলেন জিৎ, বন্ধ শ্যুট

    তবে কলকাতায় এলে পিসির সঙ্গে দেখা করেন প্রেরণা। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইঝির সঙ্গে একটি ছবি দিয়েছিলেন পল্লবী। ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘আমার ভাইঝি @prer1608-এর সঙ্গে কয়েক বছর পর পুনরায় দেখা হল—একটি সুন্দর ক্রিসমাস সারপ্রাইজ, আমার ছোট্ট এঞ্জেলকে এক অত্যাশ্চর্য মহিলা হয়ে উঠতে দেখলাম।’ এমনকী, অপর্ণাকে ট্যাগ করেছিলেন সেই পোস্টে। যার থেকে স্পষ্ট হয়, শুধু ভাইঝি নয়, দাদার দ্বিতীয় বউয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলেন তিনি। বছরখানেক আগে নিজের প্রেমিকের সঙ্গেও ফোটো দিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    News/Entertainment/Prosenjit Chatterjee Daughter: ২য় বউয়ের সঙ্গে পাঁচ বছরের সংসার ছিল প্রসেনজিতের, এক মেয়েও হয়, কী করে এখন সে, আছে প্রেমিকও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes