    Prosenjit: পরনে সাদা লেসের জামা, প্রসেনজিতের কোলে থাকা এই কিউটের ডিব্বার জন্মদিন, চিনলেন?

    টলিউডে অভিষেকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এই খুদে। নীচের ছবির গোলুমোলু বাচ্চা এখন হ্যান্ডসাম ম্যান। কে বলুন তো?

    Published on: Jan 06, 2026 12:38 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সময় বয়ে যায় এক ঝটকায়। কদিন আগের গোলুমোলু বাচ্চা এখন টলিপাড়ার ভাবী স্টার। প্রসেনজিতের কোলে থাকা এই খুদে তৈরি হচ্ছে নিজের রুপোলি সফর শুরুর জন্য়। আজ তাঁর জন্মদিন। ২১-এ পা দিল সে। তাঁর দাদু, বাবা ফিল্মি দুনিয়ার সুপারস্টার। মাও নামী অভিনেত্রী। চিনতে পারছেন তাঁকে?

    এই খুদে আর কেউ নয়, প্রসেনজিতের একমাত্র পুত্র তৃষাণজিৎ চট্টোপাধ্য়ায়। তাঁকে টলিপাড়া চেনে মিশুক নামেই। অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রসেনজিতের নয়নের মণির জন্ম ৭ই জানুয়ারি। ছেলেকে জন্মদিনে আদরে ভরিয়ে দিয়েছেন বুম্বাদা।

    মিশুকের সঙ্গে কাটানো নানান মুহূর্তের কোলাজ ইনস্টায় শেয়ার করে তাঁর সুপারস্টার বাবা লেখেন, ‘সময় সত্যিই বয়ে যায় এক ঝটকায়। আমার ছোট্ট সোনা এখন হ্যান্ডসাম পুরুষ। তোকে নিয়ে সর্বদা আমি গর্বিত’। ছেলে যেন সবসময় জীবনে সুখে-শান্তিতে থাকে বাবা হিসাবে এটাই প্রার্থনা তাঁর।

    শাহরুখ খানের অন্ধভক্ত তৃষাণজিৎ বছর কয়েক লন্ডনে পড়াশোনা করেছেন, করোনাকালে দেশে ফেরেন। এরপর তামিলনাড়ুর এক কলেজে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যান।

    বাবার মতোই সুদর্শন মিশুক, লম্বায় প্রসেনজিৎ-কেও ছাপিয়ে গিয়েছেন অনেকদিন আগেই। বছর কয়েক আগও অভিনয়ের জগতে পা দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা ছিল না মিশুকের। বরং মিশুকের যাবতীয় ধ্যান-জ্ঞান ছিল ফুটবল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের রং খানিক পালটেছে। মিশুক অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেলেছেন দামিণী বেণী বসুর কাছে। মুম্বই গিয়ে নিয়মিত ক্লাস করছেন অভিনয়ের।

    গত বছরের গোড়ার দিকে খবর মিলেছিল এসভিএফের হাত ধরে নাকি টলিপাড়ায় পা দেবেন তৃষাণজিৎ। পরে সেই জল্পনা খানিক থিতু হয়। ছেলেকে গাইড করলেও শাহরুখের পথে হেঁটে ছেলেকে লঞ্চ করবেন না প্রসেনজিৎ, তা স্পষ্ট করেছেন বুম্বাদা। তিনি হিন্দুস্তান টাইমসকে পুরোনো এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘ও (তৃষাণজিৎ) যেটাই করবে, সেটাই যেন নম্বর ওয়ান হয়। ওঁর যা ইচ্ছা সেটাই করুক। আসলে এই বয়সটা-ই তো খুব চঞ্চল।’ প্রসেনজিৎ আরও জানিয়েছিলেন, ‘ও (তৃষাণজিৎ) খেলে দারুণ, ক্যাপ্টেন। ফুটবলও ভালো খেলে, এখন আবার শেক্সপিয়ার নাটকও করছে। আবার মাঝে মাঝেই দেখছি, ফোন নিয়ে ছোট ছোট ছবি বানাচ্ছে। ও কী করবে, তাই ও নিজেই ঠিক করুক। আমরা ওর পাশে আছি। তবে আমি ওকে এটা বলে দিয়েছি সিনেমা করলে আমি কিন্তু প্রোডিউস করব না, তৈরি করে দেব। তারপর লড়াই করতে হবে। কারণ আমাকে কেউ করে দেননি। নিজেই নিজের জায়গা তৈরি করতে হয়েছে।’

