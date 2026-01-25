BREAKING: পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্য়ায়, মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ ধর্মেন্দ্রর

BREAKING: পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্য়ায়, মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ ধর্মেন্দ্রর
তিনি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন বারবার। তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্য়তম নক্ষত্র। অবশেষে পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য দেশের চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ‘পদ্মশ্রী’ পেতে চলেছেন বাংলার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দিল্লির কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। প্রসেনজিতের এই সাফল্যে খুশির আবহ টলিপাড়ায় টলিপাড়ায়।
বাংলার মুকুটে নতুন পালক: এ বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে ক’জন কৃতী এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসেনজিতের নাম শীর্ষে। আশির দশক থেকে আজ পর্যন্ত— বাণিজ্যিক ছবি হোক বা বিকল্প ধারা, বাংলার চলচ্চিত্র জগৎকে এক হাতে টেনে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। ‘অমর সঙ্গী’র রোম্যান্টিক হিরো থেকে ‘অটোগ্রাফ’-এর অরুণ চট্টোপাধ্যায় কিংবা ‘জাতিস্মর’-এর কুশল হাজরা— তাঁর অভিনয়ের বৈচিত্র্য বারবার মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। সেই লড়াইয়েরই যোগ্য স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় সরকার।
এছাড়াও বাংলা থেকে গায়িকা তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতজ্ঞ কুমার বসু, নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (মরণোত্তর), সন্তুরবাদক তরুণ ভট্টাচার্য-সহ মোট ১১জন পদ্মশ্রী সম্মান ভূষিত হয়েছেন। মোদী সরকারের তরফে মোট ১৩১জনকে পদ্ম সম্মান দেওয়া হল এদিন।
২০২৬-এর বিশেষ চমক: এ বছরের পদ্ম সম্মান তালিকায় প্রসেনজিৎ ছাড়াও রয়েছেন দক্ষিণী মেগাস্টার মামুট্টি এবং অভিনেতা আর মাধবন রয়েছেন। অন্যদিকে প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র-কে দেওয়া হয়েছে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মান। পদ্ম-বিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে গায়িকা অলকা ইয়াগনিককেও। বিনোদন জগতের এই নক্ষত্র সমাবেশের মাঝে বাংলার প্রসেনজিতের নাম উজ্জ্বল ভাবে জ্বলজ্বল করছে।
জাতীয় স্তরে সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বরাবরই খানিক বঞ্চিত থেকেছেন। ভাবলেও অবাক লাগে, আজ পর্যন্ত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাননি বুম্বাদা। হ্যাঁ, ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত দোসর ছবিতে এক জটিল মানসিক টানাপোড়েনের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ৫৪তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ‘স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড’ (Special Mention) প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেরা অভিনেতার পুরস্কার পাননি তিনি। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত সেই আক্ষেপও মিটবে, আশা অনুরাগীদের।