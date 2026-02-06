Edit Profile
    রাজা-মধুবনীর ছেলে কেশবকে 'কাকাবাবু' লুকে দেখে উচ্ছ্বসিত প্রসেনজিৎ! 'ভালোবাসা আর অনুসন্ধানী মনটাই…', দিলেন বিশেষ বার্তা

    সরস্বতী পুজোর আবহে মুক্তি পেয়েছে ‘বিজয়নগরের হীরে’। সেই ছবিতে কাকাবাবুর ভূমিকায় দেখা মিলেছিল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। আর এই ছবি ছেলে কেশবকে নিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন রাজা গোস্বামী ও মধুবনী গোস্বামী। আর তা দেখে এসে কেশব কাকাবাবু সেজেছিল। সেই ছবি দেখে প্রসেনজিৎ খুদে কেশবকে ধন্যবাদ জানান।

    Updated on: Feb 06, 2026 11:22 PM IST
    By Sayani Rana
    সরস্বতী পুজোর আবহে মুক্তি পেয়েছে ‘বিজয়নগরের হীরে’। সেই ছবিতে কাকাবাবুর ভূমিকায় দেখা মিলেছিল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। আর এই ছবি ছেলে কেশবকে নিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন রাজা গোস্বামী ও মধুবনী গোস্বামী। আর তা দেখে এসে কেশব কাকাবাবু সেজেছিল। সেই ছবি মধুবনী সমাজ মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই প্রসেনজিৎ নিজের পেজ থেকে তা শেয়ার করে খুদে কেশবকে ধন্যবাদ জানান।

    রাজা-মধুবনীর ছেলে কেশবকে 'কাকাবাবু' লুকে দেখে উচ্ছ্বসিত প্রসেনজিৎ! দিলেন বিশেষ বার্তা
    রাজা-মধুবনীর ছেলে কেশবকে 'কাকাবাবু' লুকে দেখে উচ্ছ্বসিত প্রসেনজিৎ! দিলেন বিশেষ বার্তা

    শুক্রবার মধুবনী সমাজমাধ্যমে কাকাবাবু লুকে কেশবের বেশ কিছু ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে চোখে চশমা, হাতে খেলনা বন্ধুক ও ক্র্যাচের ভঙ্গিতে ছাতা নিয়ে দেখা মেলে ছোট্ট কেশবের। সেই ছবিগুলি ভাগ করে মধুবনী ক্যাপশনে লেখেন, ‘কয়েকদিন আগে, রাজা আর আমি কেশবকে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাই। সিনেমাটি হল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত কাকাবাবু ’বিজয়নগরের হীরে'।'

    তিনি আরও লেখেনে, ‘সিনেমাটি দেখার পর থেকে, কেশব কাকাবাবুর একেবারে পাগল ফ্যান হয়ে গিয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই, কেশব কাকাবাবু সেজে, চশমা টশমা পরে, একটা ছাতাকে ক্র্যাচের মতো করে বানিয়ে, পা টেনে টেনে সারা বাড়িময় হেঁটে বেড়াচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখা যায়, কাকাবাবুর ওয়ান এন্ড অনলি বিশ্বস্ত অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখতে পাবে, সন্তু ভাইপোকে! আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই হয়েছি কাকাবাবুর ভাইপো সন্তু! আমাকে আগে গিয়ে সব দুষ্কৃতীদের মেরে ধরাশাই করে ফেলতে হবে, তারপর উনি পা টেনে টেনে এসে আসল রহস্য ভেদ করবেন। এখন সব সময়ই কেশব, থুড়ি কাকাবাবু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন! আমায় খালি বলছে, বাড়ির টুনি বাল্বগুলোর আলো এতো কমে এসেছে কেন? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে! মনে হচ্ছে, এবার বাংলা পড়তে শিখলে, কাকাবাবু সমগ্র দিয়েই শুরু হবে বাংলা বই পড়ার যাত্রা।’

    আর মধুবনীর এই পোস্ট সামনে আসতেই ছোট্ট কেশবকে ধন্যবাদ জানান পর্দার কাকাবাবু প্রসেনজিৎ চট্টোয়াপাধ্যায়। তিনি লেখেন, ‘ধন্যবাদ কেশব। কাকাবাবু শুধু একটা চরিত্র নয়, সে যদি কাউকে এমন করে কৌতূহলী করে তোলে, প্রশ্ন করতে শেখায়, বইয়ের দিকে টেনে আনে, তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক। কেশবের এই ভালোবাসা আর অনুসন্ধানী মনটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। অনেক ভালোবাসা রইল তোমাদের সবার জন্য।’

    প্রসেনজিতের এই পোস্ট দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েন রাজাও তিনি সেটি শেয়ার করে লেখেন, ‘আমি এখনও ঘোরের মধ্যে আছি। The Prosenjt Chatterjee আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় বুম্বাদার comment দেখে। আমি জীবনে কোনদিনও লটারির টিকিট কাটিনি কিন্তু আজ সেরা পুরস্কারটা পেয়ে গেলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ আর প্রণাম দাদা। কাল সারা রাত আনন্দে ঘুম হয়নি। আরও একবার অনেক ধন্যবাদ দাদা।’

