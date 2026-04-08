    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Prosenjit Chatterjee: রাহুলের মৃত্যুর জেরে বাতিল হল ‘অভিমান’-এর শ্যুটিং, এখনই কাজে ‘না’ প্রসেনজিতের

    Apr 8, 2026, 21:41:15 IST
    By Swati Das Banerjee
    Prosenjit Chatterjee Cancel Shooting Of Abhimaan : এই মুহূর্তে গোটা টলিউডের বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বিগ্নজনক। একদিকে কিছু ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিছু বন্ধ হওয়ার মুখে। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন শিল্পী এবং কলাকুশলী সকলেই। দফায় দফায় চলছে বৈঠক। এই অস্থির পরিস্থিতিতে তাই নিজের আগামী ছবির শ্যুটিং বাতিল করলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

    রাহুলের মৃত্যুতে শোকাহত প্রসেনজিৎ, বাতিল হল ‘অভিমান’-এর শ্যুটিং

    যিশু সেনগুপ্ত এবং সৌরভ দাসের প্রযোজনা সংস্থা ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’- এর ব্যানারে অভিমান সিনেমার শ্যুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল আগামী ৯ এপ্রিল থেকে। সেইমতো মহাজাতি সদন বুকিং করা হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আপাতত শ্যুটিং বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন সকলে।

    ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’ প্রযোজনা সংস্থার অন্যতম কর্ণধার সৌরভ দাস সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে রাহুলের মৃত্যুশোক থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না কেউই। কাজ করার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর, যিশুদা বা বুম্বাদা কারওরই নেই। তাই আপাতত সবকিছু স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। পরে আবার সিডিউল ঠিক করা হবে।

    প্রসঙ্গত, গতকাল ম্যাজিক মোমেন্ট ব্যান হওয়ার পরেই ‘চিরসখা’ বন্ধ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মাথায় হাত পড়ে যায় টেকনিশিয়ানদের। এই আবহে ধারাবাহিকের অন্যতম অভিনেতা ভিভান ঘোষ এবং রাজা গোস্বামী ফেসবুকে পোস্ট করে ব্যাপারটি সকলের নজরে আনার চেষ্টা করেন।

    দুই অভিনেতার ফেসবুক পোস্ট চোখে পড়ার পরেই আর্টিস্ট ফোরাম থেকে বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়। টেকনিশিয়ান এবং চিরসখার তিন অভিনেতার সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে ঠিক কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেটা না জানা গেলেও রাজা গোস্বামী এবং ভিভান ঘোষ তাঁদের ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন, আর্টিস্ট ফোরামের কথায় তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন। আশ্বস্ত হয়েছেন টেকনিশিয়ানরাও।

