Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Prosenjit: মা-মেয়ের সঙ্গে পর্দায় চুটিয়ে রোম্যান্স প্রসেনজিতের! এভারগ্রিন বুম্বাদার সেই নায়িকাদের চেনেন?

    চার দশক দীর্ঘ তাঁর ফিল্মি কেরিয়ার। জানেন টলিউডের এভারগ্রিন নায়ক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কেরিয়ারের গোড়ায় এক নায়িকার সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর মেয়ের নায়ক হিসাবেও কাজ করেছেন।

    Published on: Jan 02, 2026 7:15 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ৬৩ বছরের প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় টলিপাড়ার এভারগ্রিন স্টার। এককথায় তিনি ইন্ডাস্ট্রি। যদিও নিজে তেমনটা বিশ্বাস করেন না প্রসেনজিৎ। বরং নিজেকে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’ হিসাবেই তুলে ধরতে চান। তবে এ কথা অস্বীকার করার জো নেই উত্তম কুমার পরবর্তী সময়ে তাঁর চেয়ে বড় সুপারস্টার বাংলায় দ্বিতীয় আসেনি। অভিনেতার ফিল্মি কেরিয়ার ৪২ বছর দীর্ঘ।

    মা-মেয়ের সঙ্গে পর্দায় চুটিয়ে রোম্যান্স প্রসেনজিতের! এভারগ্রিন বুম্বাদার সেই নায়িকাদের চেনেন?
    মা-মেয়ের সঙ্গে পর্দায় চুটিয়ে রোম্যান্স প্রসেনজিতের! এভারগ্রিন বুম্বাদার সেই নায়িকাদের চেনেন?

    বয়সে সলমন-শাহরুখের চেয়েও বড়, ষা়টের গণ্ডি পার করেও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় নিজের ফিটনেস ধরে রেখেছেন। ৪২ বছরের এই যাত্রাপথে তিনি এমন এক নায়ক, যিনি টলিউডের এক মা-মেয়ে জুটির সঙ্গে রোম্যান্স করেছেন রুপোলি পর্দায়।

    আশি ও নব্বইয়ের দশকে মুনমুন সেনের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন বিশ্বজিৎ পুত্র। সুচিত্রা কন্যার সঙ্গে পর্দায় তাঁর প্রেম ছিল হিট। আপন ঘরে, নিশি তৃষ্ণা-র মতো ছবিতে একসঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছেন মুনমুন সেন ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

    নতুন শতাব্দীতে মুনমুন কন্যা রাইমা সেনের সঙ্গে একাধিক স্মরণীয় ছবিতে কাজ করেছেন প্রসেনজিৎ। শুরুতেই বলতে হয় চোখের বালি-র নাম। ঋতুপর্ণ ঘোষের হাত ধরে সাহিত্য নির্ভর ছবিতে একাধিকবার ধরা দিয়েছেন তাঁরা। ঋতুপর্ণ ঘোষের নৌকাডুবি-তেও একসঙ্গে দেখা মিলেছিল তাঁদের। এছাড়াও ক্ষত ছবিতে প্রসেনজিৎ-রাইমার রসায়ন চাক্ষুস করেছে দর্শক। নৌকাডুবি ছবিতে শুধু রাইমা নন, মুনমুনের ছোট মেয়ে রিয়া সেনকেও দেখেছে দর্শক।

    রাইমা প্রসেনজিতের চেয়ে বয়সে প্রায় ২৭ বছরের ছোট। ওদিকে মুনমুন সেন আবার বয়সে বুম্বাদা-র চেয়ে বছর আটেকের বড়। এই বয়সের ফারাক পর্দায় বিশেষ বাধা হয়নি। সদ্য পরমব্রতর ছেলে নিষাদের অন্নপ্রাশনে মুনমুন সেন ও রাইমা সেনের সঙ্গে একফ্রেমে ধরা দিয়েছেন প্রসেনজিৎ। সেখানেও তিনি স্পষ্ট জানান, মা-মেয়ে দুজনেই আমার নায়িকা।

    News/Entertainment/Prosenjit: মা-মেয়ের সঙ্গে পর্দায় চুটিয়ে রোম্যান্স প্রসেনজিতের! এভারগ্রিন বুম্বাদার সেই নায়িকাদের চেনেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes