'তুমিই আসল শিক্ষক...', বাবার জন্মদিনে পুরনো স্মৃতি হাতড়ালেন প্রসেনজিৎ

'তুমিই আসল শিক্ষক...', বাবার জন্মদিনে পুরনো স্মৃতি হাতড়ালেন প্রসেনজিৎ
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যাকে সবার আগে পাশে পাওয়া যায় তিনি হলেন বাবা। মা সার্বিকভাবে বড় করলেও জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে কিভাবে লড়াই করতে হয় সেই শিক্ষা দেন বাবারাই। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি।
তবে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিয়ে করার পর বাবার সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। তবে এখন সেই দূরত্ব অনেকটাই কমে গিয়েছে। মাঝেমধ্যেই প্রসেনজিৎ অর্পিতা এবং একমাত্র নাতির সঙ্গে দেখা যায় বিশ্বজিৎকে।
ব্যক্তিগত জীবনে মাঝে মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাবাকে সামনে রেখেই এগিয়েছেন প্রসেনজিৎ। জীবন হোক বা সিনেমা, দুটোরই আসল পাঠ যে বাবার থেকেই তিনি পেয়েছেন সে কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছোটবেলার ছবি পোস্ট করে জানালেন বুম্বাদা।
আজ অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ছোটবেলায় একটি ছবি পোস্ট করে দেখা দিয়েছে টলিউডের ইন্ডাস্ট্রিকে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তরুণ বিশ্বজিতের কোলে রয়েছে ছোট্ট প্রসেনজিৎ। একসময় বিশ্বজিৎ যে মারকাটারি দেখতে একজন অভিনেতা ছিলেন তা এই ছবি থেকেই প্রমাণ হয়ে যায়।
ছোটবেলার সেই ছবি পোস্ট করে বাবাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা জানান প্রসেনজিৎ। বুম্বাদার এই পোস্টে অনেকেই কমেন্ট করে প্রবীণ অভিনেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বাবার হাত ধরেই ১৯৬৮ সালের ‘ছোট্ট জিজ্ঞাসা’ ছবির মাধ্যমে প্রথম শিশু শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলেন বুম্বাদা।
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় যে ছবিটি পোস্ট করেছেন সেটি খুব সম্ভবত সেই সময়ের একটি ছবি। ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এবং বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত এই ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এরপর ১৯৮৩ সালে ‘দুটি পাতা’ ছবির মাধ্যমে প্রথম নায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই মুক্তি পেয়েছে প্রসেনজিৎ অভিনীত ছবি ‘দেবী চৌধুরানী।’ ছবিটি শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিদেশেও যথেষ্ট সম্মানিত হয়েছে। এছাড়াও চলতি বছর ‘মালিক’ ছবিতে রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ। একটা সময় বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে মানুষটা বলিউডের হাতছানি উপেক্ষা করেছিলেন তিনি আজ ২ ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয় করছেন সসম্মানে।