টলিউডের নতুন নায়ক তৃষানজিৎ, কবে থেকে শুরু ছবির শ্যুটিং?
একটা সময় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় গোটা ইন্ডাস্ট্রিকে একা হাতে ধরেছিলেন। আজও নতুন নতুন চরিত্রে ধরা দেন তিনি। তবে এবার টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে পদার্পণ করার পালা প্রসেনজিৎ পুত্র তৃষানজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। দেবালয় ভট্টাচার্যের ছবি ভুগুন ছবির মাধ্যমে প্রথমবার নায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন তিনি।
সিনেমায় প্রসেনজিৎ পুত্রের বিপরীতে অভিনয় করবেন আর্যা রায়। শ্রীকান্ত মেহতা মহেন্দ্র সোনির প্রযোজনায় তৈরি হতে চলেছে ছবিটি। তবে নতুন বছর শুরু হয়েছে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। সম্পন্ন হল প্রসেনজিৎ-এর ছেলের ২১ তম জন্মদিনও।
খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই প্রশ্ন উঠছে তাহলে এবার কবে থেকে নতুন কাজ শুরু করবেন তৃষানজিৎ? সম্প্রতি ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে, ছবির প্রথম চিত্রনাট্য পছন্দ হয়নি পরিচালকের তাই আপাতত সেই চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ হচ্ছে না। প্রথম চিত্রনাট্য সরিয়ে দ্বিতীয় চিত্রনাট্য নিয়ে শুরু হয়েছে ছবির কাজ।
আরও জানা গিয়েছে, নতুন চিত্রনাট্য লেখার জন্য কিছুটা সময় লাগবে তাই শ্যুটিং শুরু হতে দেরি হচ্ছে। তবে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সবকিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে প্রসেনজিৎ পুত্রের প্রথম ছবির কাজ।
এও জানা গিয়েছে, নতুন চিত্রনাট্য লেখা এখনও শেষ হয়নি বলে বাকি কলাকুশলীদের বাছাই করতে পারছেন না পরিচালক। সবকিছু ঠিক হলেই আর বিন্দুমাত্র দেরি করবেন না দেবালয়। শুরু হয়ে যাবে ভুগুন ছবির কাজ।
প্রসঙ্গত, আগের চিত্রনাট্য অনুযায়ী কলকাতা এবং মফস্বল এলাকার গল্পকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ছবির চিত্রনাট্য। কিন্তু হয়তো নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার জন্যই সেই চিত্রনাট্য বদল করার সিদ্ধান্ত নেন পরিচালক। আগামী চিত্রনাট্যে কি চমক আসবে সেটা সময় বলতে পারবে।